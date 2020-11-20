洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

記者黃子倩／高雄報導

一名陳姓男子在高雄設立3處洗錢轉帳機房（俗稱水房），用科技公司的名義隱身在商辦大樓裡，專門替詐騙集團、賭博網站從事洗錢，旗下多名成員，每天24小時三班制不間斷地輪班，負責轉帳、收帳和對帳，1年來協助洗錢高達20億，初估獲利逾2千萬，全案訊問後將23人依涉犯刑法賭博罪、洗錢防制法，移送法辦。

▲陳姓男子（左一）為首的洗錢集團，洗錢金額高達20億。（圖／記者黃子倩翻攝）

30歲的陳姓男子疑似在外欠下大筆賭債，為了還債，他設立3個水房洗錢，並分散風險多點經營，協助多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢，再透過通訊軟體互相聯繫，南打從7月開始蒐證4個月，11月3日兵分多路前往搜索、拘提，一舉逮補包含陳姓男子在內的23人，現場起出電腦主機39部、中國大陸銀行Ｕ盾514個、手機284支、網路設備、監視器等贓物。

▲警方查扣機房內的相關證物。（圖／記者黃子倩翻攝）

南打指出，為了避免資料外洩，陳姓嫌犯還在水房內設有斷電設備，如果碰上警方查緝，予以斷電，要刪光所有的資料，不過南打利用交叉比對將資料還原，最終仍讓嫌犯百口莫辯。經過專案小組勘驗電腦中帳冊，粗估去年11月迄今，涉協助洗錢金額超過20億，抽佣超過2千萬。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下