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台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

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▲台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」。（圖／新竹縣府提供）
▲楊文科在會中指示警、教、社等單位，該申請經費、該設置監視器、該建置加害人監控網等都要加快腳步，並攜手合作。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

鑒於臺南女大生命案、澎湖女高中生放學回家途中險遭性侵及金門校園周邊出現露鳥俠案件，新竹縣長楊文科20日在警察局召開擴大治安會報，除原有成員外，特別邀請學生校外生活輔導會、各鄉鎮市長及縣內大學、國立高中校長及新竹地方檢察署共同參與，由教育處及警察局針對校園安全議題提出專案工作報告。

縣長楊文科在女大生命案發生第一時間責請教育處及警察局迅速檢視校園安全的問題，要求學校警衛、保全結合警察加強巡邏密度，警察局相關幹部亦到各學校全面檢測校園安全死角，發現有很多學校、附近周邊監視器或照明設備不足，在安全上是有隱憂的。

▲台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」。（圖／新竹縣府提供）

▲鑒於臺南女大生命案、澎湖女高中生放學回家途中險遭性侵及金門校園周邊出現露鳥俠案件，新竹縣府20日在警局召開擴大治安會報。

楊文科也在會議中裁示，教育處除應列管校園安全檢測缺失，還需每月提改善進度報告，同時增加預算或向教育部申請補助；縣警局爭取中央補助款建置監視器，亦請鄉鎮市公所編列、運用回饋金，由警察局規劃在校園周邊與死角道路設置監視器，納入警政監視系統管理。

另外，社會處、教育處也需針對托嬰中心、幼兒園設置監視器，加強輔導戶外區域監視器轉向外拍到出入口及周邊道路，以涵蓋周邊的治安死角，未來應將監視器建置納入托嬰中心、幼兒園申請核准的條件中。

▲台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」。（圖／新竹縣府提供）

▲除府內相關局處，縣府也邀請學生校外生活輔導會、各鄉鎮市長及縣內大學、國立高中校長及新竹地方檢察署共同參與會議。

縣警局目前已依規定查訪約制性侵害加害人，並請社會處、衛生局主動通報有暴力傾向或心理及精神疾病民眾資料予警察局；對於這些性侵害的加害人處遇及監控，以及精神疾病治療與關懷訪視，楊文科也在會議中指示社會處應落實問題研析與檢討，才能強化社區服務網絡。

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