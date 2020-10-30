　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼7名陸男被綁架至境外虐待勒索。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

▲邀賭簡訊。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

「賭不賭都沒關係，我給你提供免費的機票，就當來旅遊，而且，你贏了錢隨時都可以走，」這樣一條「邀賭簡訊」，著實讓大陸重慶的曾姓男子心動不已，但之後他仿佛進入了人間煉獄。警方解密7名受害者的遭遇稱，「尺度」大到無法想像。

據《中央政法委》官方微信號報導，當時，收到這樣一條簡訊，曾男很心動，「根本就是天上掉餡餅。」此時，他還不知道這是一場精心策劃的騙局，成了他在異國被綁架勒索噩夢的開始。

據曾男講述，2019年9月8日，收到以前在境外認識的一位友人發來的微信，邀請他到東南亞某國賭博。他回憶，「我一到達東南亞某國即被幾名男子控制，被暴力威脅強行簽訂了200萬（人民幣，下同）借款，要求只能輸不能贏將借款全部輸完。」

曾男說，在「借款」輸完後，就被限制了人身自由；對方通過毆打、暴力威脅等方式，向其家裡勒索贖金。9月28日，在家人交付了61萬贖金後，他才被放回重慶。

2019年10月1日，曾男來到重慶市公安局渝中區分局報案稱，他在東南亞某國遭遇了綁架，並被勒索贖金61萬元（人民幣，下同）。

「他們太兇殘了，仿佛進入了人間煉獄，」曾男告知警員，當時和自己一樣被綁架的還有多人，一起被關押在暗室，經歷各種虐待。

▲▼7名陸男被綁架至境外虐待勒索。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

▲7名陸人被綁架至境外虐待勒索。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

據悉，犯人對受害者會使用電棍、警棍、手銬，不把人當人，用狗鏈子把脖子鎖起來，有的還關到鐵籠子裡邊，甚至用竹簽插十指手指甲……。

報導還披露了幾名被解救的受害者事後回憶。受害者（河北人）稱，「都是用棍子打的，手臂上都是淤血，棍子打、鞭子抽，兩個腳全是腫的。」

受害者（女）稱，「他們打人的時候，我說我不敢看，我站著發抖，他們說你要看，不看就打你。我閉上眼睛，他們就揪我頭髮，逼我看他們打人。我害怕，心都在抖，我每一天都睡不著覺，每天都做噩夢。他們說，殺你一個人就像捏死一隻螞蟻一樣。」

受害者（江蘇人）稱，「蹲在廁所裡，把衣服脫光，用冷水洗澡，用腳踹，一邊還跟我家裡視訊， 當場我媽就進醫院了。」

受害者（河北人）稱，「有一個進去比我晚，他欠7萬人民幣，鼻樑骨斷了，手斷了，胳膊斷了，腳最後都不動了，還打。」

▲▼7名陸男被綁架至境外虐待勒索。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

▲7人遭遇了非人的待遇。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

當時，重慶市公安局迅速成立「10•21」專案指揮部，集合約330餘名警員，全力偵破此案，「經過深入偵查取證，發現這是一個分工明確、危害巨大的跨國犯罪集團，」警員透露。

經查，像曾男一樣的受害者都是被賭博發財所利誘，來到東南亞某國的賭場遭遇綁架勒索。受害者前後多達290餘人，遍及大陸29個省市區，涉案資金達7000餘萬元。

專案組負責人表示，330餘名警員歷時4個多月，轉戰境內境外，最終將嫌疑人全部緝拿歸案，成功摧毀犯罪集團2個，逮捕犯罪嫌疑人121名，現場解救人質7名。

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／台南擄殺變態魔「住家被蛋洗」！前後門都被砸
獨／變態魔隨機擄殺女大生　長榮大學悲慟致信全校全文曝光
董至成公開「給前妻道歉信」21年婚變淚崩：想把老婆追回來
高大成打臉變態魔「伴屍19hrs」　隨機擄殺長榮女大生！2點
死因不單純！變態魔認意外勒殺女大生　警卻在運屍車發現血跡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

五中全會強調「科技自強」　陸科技部長：不會關起門搞創新

她站樓下視訊！遭跳樓少女砸中　爸目睹「女兒瞬間從鏡頭消失」

「十四五」起草習近平親任組長　主線為小康社會後「新征程」

6歲妹變人肉菸灰缸！滾水淋頭「鉗子拔牙逼吞下」　母傳訊：你逼的

傳港警國安處設「港版國安法」報料熱線　最快11月推出

青島再新增1例本土！　34歲女護士「隔離區內工作」中招

婚紗照惹禍！　4名惡匪當著丈夫面「輪流性侵」人妻8hrs後殺害

山東「進口冷凍豬肉」驗出新冠病毒！官方緊急封存...接觸者集中隔離

藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

大熱天也要喝！60年立吞豬雜湯　台中人早餐「特殊部位隨你任選」

神人玩紅不讓機開大絕「全清台」迅速一按...抱 iPhone12回家！

蕭亞軒想念過世媽媽：很多事我一直逞強　黃皓暖心「我家人就是你家人」讓她淚崩

29歲朱冠甍上尉殉職女兒剛周歲　父親節駕5288戰機說要多陪爸媽

夏如芝生完1個月「51KG比產前還瘦」　張捷心疼老婆「親餵漲奶」學通乳按摩

殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

五中全會強調「科技自強」　陸科技部長：不會關起門搞創新

她站樓下視訊！遭跳樓少女砸中　爸目睹「女兒瞬間從鏡頭消失」

「十四五」起草習近平親任組長　主線為小康社會後「新征程」

6歲妹變人肉菸灰缸！滾水淋頭「鉗子拔牙逼吞下」　母傳訊：你逼的

傳港警國安處設「港版國安法」報料熱線　最快11月推出

青島再新增1例本土！　34歲女護士「隔離區內工作」中招

婚紗照惹禍！　4名惡匪當著丈夫面「輪流性侵」人妻8hrs後殺害

山東「進口冷凍豬肉」驗出新冠病毒！官方緊急封存...接觸者集中隔離

藝饗四川／「搖滾牙醫」許君豪熱唱浪子回頭　台客樂團嗨翻成都夜

不要小看越南拚經濟！　中信投信：胡志明指數兩個月強漲逾7成

快訊／國道3號死亡車禍！貨車追撞砂石車　父子2人當場慘死

台股失守12600點！台積電拉尾盤跌逾1%　指數跌116點收12546點

燦烈遭二次網爆拖伯賢下水！本尊回應了：我哪位朋友？

田中將大未來動向　大聯盟官網推測應會續留洋基

朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場

她把「生日快樂」刺手上...右下3字藏故事　網噴淚：滿滿的洋蔥

更五審再加重　高院批趙建銘：造成大眾對證券交易產生疑慮

宋兆文／請勿一昧責怪F-5E老舊

國旅逆勢爆發！蔡英文：1725萬人次出遊、創635億觀光效益

大陸熱門新聞

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

女學生回校捐款　女校長「最討厭家庭主婦」拒絕：滾出去

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

婦遭友推入水庫雙亡！女兒：為25年前舊事尋仇

26歲女種假睫毛　根部竟「長滿活蟎蟲」

6歲妹變人肉菸灰缸　拔牙逼吞下

逛雜貨店突比2手勢　老闆一看報警

不顧霍金警告　「中國天眼」發現30億光年外神秘信號

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

資優少女27F跳下！　砸中正在視訊的24歲女孩

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

更多熱門

相關新聞

基隆警1週破2職業大賭場　扣161萬賭資

基隆警1週破2職業大賭場　扣161萬賭資

基隆警本（10）月接獲轄區內職業賭場情資，遂立即成立專案小組進行掃蕩，21日先於成功一路上某處民宅破獲一天九牌職業大賭場後，28日又於愛三路再破獲另一性質相同的職業大賭場，警方表示，目前已將涉案人員依觸犯賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警驚險救肉票

板橋電玩大亨長子遭綁！勒贖天價4億　警驚險救肉票

動物園狐猴遭綁架！5歲童發現獲賞園區終身會員

動物園狐猴遭綁架！5歲童發現獲賞園區終身會員

空姐下班遭綁架！淡定周旋10hrs

空姐下班遭綁架！淡定周旋10hrs

歷劫50天！韓籍漁工遭西非海盜綁架　平安獲釋

歷劫50天！韓籍漁工遭西非海盜綁架　平安獲釋

關鍵字：

綁架賭博跨國

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／台南驚傳隨機殺人！女大生僅剩內褲陳屍山溝

擄殺長榮女大生　兇嫌臉書刷滿祝福

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

身分證920中2碼　黑浮咖啡買1送2

女大生遭殺　同學：她說台灣安全才來的

李易弄丟「黃鴻升禮物」急翻：差點喊停車！

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

貓咪集體瞪眼倒　怨念噴出螢幕

「上個發生事情的是我」　女學生驚曝同地點險遭擄

高鐵吃便當！驚見毛乘客死亡逼視

長榮女遭殺　女曝：多次目擊嫌犯

長榮女大生被殺　犯案紅車上月才建檔

男友出軌52歲大媽！認識隔天就上床鹹濕對話曝

更多

最夯影音

更多
死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」

死因出爐！朱冠甍母抵殯儀館　悲痛淚曝「兒說過F-5E會出事」
萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

萌娃蹲下秒成「變形金剛大黃蜂」　超狂媽親手製作！網驚：求教學

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

黃皓首次煲湯給蕭亞軒：喝完年輕10年　貼心幫裝食物「等我先吃一口」XDD

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

澳洲打工採草莓「月收8萬」值得？他曝背後辛酸：沒龍捲風不會休息

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

台東F-5E戰機起火墜海！為「保護村民」朱冠甍搶救仍不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面