殺你就像捏死螞蟻！陸7男女被綁架至境外凌虐…警驚呆：尺度超大

▲邀賭簡訊。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

記者鄭思楠／綜合報導

「賭不賭都沒關係，我給你提供免費的機票，就當來旅遊，而且，你贏了錢隨時都可以走，」這樣一條「邀賭簡訊」，著實讓大陸重慶的曾姓男子心動不已，但之後他仿佛進入了人間煉獄。警方解密7名受害者的遭遇稱，「尺度」大到無法想像。

據《中央政法委》官方微信號報導，當時，收到這樣一條簡訊，曾男很心動，「根本就是天上掉餡餅。」此時，他還不知道這是一場精心策劃的騙局，成了他在異國被綁架勒索噩夢的開始。

據曾男講述，2019年9月8日，收到以前在境外認識的一位友人發來的微信，邀請他到東南亞某國賭博。他回憶，「我一到達東南亞某國即被幾名男子控制，被暴力威脅強行簽訂了200萬（人民幣，下同）借款，要求只能輸不能贏將借款全部輸完。」

曾男說，在「借款」輸完後，就被限制了人身自由；對方通過毆打、暴力威脅等方式，向其家裡勒索贖金。9月28日，在家人交付了61萬贖金後，他才被放回重慶。

2019年10月1日，曾男來到重慶市公安局渝中區分局報案稱，他在東南亞某國遭遇了綁架，並被勒索贖金61萬元（人民幣，下同）。

「他們太兇殘了，仿佛進入了人間煉獄，」曾男告知警員，當時和自己一樣被綁架的還有多人，一起被關押在暗室，經歷各種虐待。

▲7名陸人被綁架至境外虐待勒索。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

據悉，犯人對受害者會使用電棍、警棍、手銬，不把人當人，用狗鏈子把脖子鎖起來，有的還關到鐵籠子裡邊，甚至用竹簽插十指手指甲……。

報導還披露了幾名被解救的受害者事後回憶。受害者（河北人）稱，「都是用棍子打的，手臂上都是淤血，棍子打、鞭子抽，兩個腳全是腫的。」

受害者（女）稱，「他們打人的時候，我說我不敢看，我站著發抖，他們說你要看，不看就打你。我閉上眼睛，他們就揪我頭髮，逼我看他們打人。我害怕，心都在抖，我每一天都睡不著覺，每天都做噩夢。他們說，殺你一個人就像捏死一隻螞蟻一樣。」

受害者（江蘇人）稱，「蹲在廁所裡，把衣服脫光，用冷水洗澡，用腳踹，一邊還跟我家裡視訊， 當場我媽就進醫院了。」

受害者（河北人）稱，「有一個進去比我晚，他欠7萬人民幣，鼻樑骨斷了，手斷了，胳膊斷了，腳最後都不動了，還打。」





▲7人遭遇了非人的待遇。（圖／翻攝自長安君微信公眾號）

當時，重慶市公安局迅速成立「10•21」專案指揮部，集合約330餘名警員，全力偵破此案，「經過深入偵查取證，發現這是一個分工明確、危害巨大的跨國犯罪集團，」警員透露。

經查，像曾男一樣的受害者都是被賭博發財所利誘，來到東南亞某國的賭場遭遇綁架勒索。受害者前後多達290餘人，遍及大陸29個省市區，涉案資金達7000餘萬元。

專案組負責人表示，330餘名警員歷時4個多月，轉戰境內境外，最終將嫌疑人全部緝拿歸案，成功摧毀犯罪集團2個，逮捕犯罪嫌疑人121名，現場解救人質7名。

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