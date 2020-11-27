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房產網紅「鎖單百戶」海撈782萬　竹縣開出首張預售屋罰單　

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▲買房也排隊！92戶400人預定　建商嚇壞急改規則…新竹人瘋排搶房。（圖／記者陳凱力攝）
▲新竹縣消保官針對竹北買房亂象進行調查（資料圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

針對連月來沸沸揚揚的紅單炒作風波，中央跟地方終於在昨天第二次全國聯合稽查行動後正式定調，並由新竹縣消保官靳邦忠開出全國第一張罰單，重罰丁姓業者新臺幣120萬元，業者坦承不諱，並表示尊重行政機關之裁處。

竹縣消保官靳邦忠上月追查漏夜排隊假新聞事件竟意外發現，預售屋買賣在開賣之前早已經被網紅掮客，或幫襯建商之新聞廣告商鎖單百餘户，轉單給建商或代銷公司，賺取佣金，個中大户就是某丁姓業者。

▲竹縣首件預售屋紅單開罰　房產網紅「鎖單百戶」海撈782萬。（圖／新竹縣消保官提供）

▲▼消費者向消保官進行投訴。（圖／新竹縣消保官提供，下同）

▲竹縣首件預售屋紅單開罰　房產網紅「鎖單百戶」海撈782萬。（圖／新竹縣消保官提供）

據投訴者敘述，業者透過手機Line 10個群組，一群組500人，稱其運用特殊通路取得建商準備開賣的消息，自行製作建案美編型錄，販賣高鐵嘉豐路鴻築建設竹科匯建案紅單，於5月30、31日和6月6、7日，兩週假日共辦了8場說明會，計有400多人參與。

銷售期間建商委託之代銷公司海悅廣告，發表聲明表示：「本公司未曾授權或委託任何人代為向有意願購買本案之客戶收取預約金或保留金等款項，在此特別聲明不同意某廣告公司進行販售」，惟業者仍以「高樓層27萬、低樓層26萬元，買不到無條件退款」，每戶當場收取5～20萬元現金，收受100多張訂單，金額達1500多萬元。

該建案6月29日開賣時建商的開價是30～33萬元，後續一部份被退款的消費者去打聽退錢原因，有一說是雙方條件沒談攏，還有說是建商覺得賣太低要自己收回去賣，不少消費者感覺自己受騙，進而向消保官投訴。

縣府於11月16日依消保法第33條規定，通知丁姓業者到府陳述意見，業者對上情均坦承不諱；惟就簽約人數強調僅為72人，收款數額 782萬，全部以現金收受，到場人數才200多人，且從未承諾每坪售價，並稱已全數附加利息返還予消費者。

▲竹縣首件預售屋紅單開罰　房產網紅「鎖單百戶」海撈782萬。（圖／新竹縣消保官提供）

▲傳說中的「紅單」。

據本案竹科匯建案所屬鴻築建設委託之代銷公司海悦廣告親自到府陳述，業已聲明確實未授與被處分人代理委託權。

處分書強調，不論就投訴者指稱簽約人數係157人，實收金額1550萬或業者到府自承簽約72人，收款金額782萬，其為數均屬可觀。經與各主管機關會商之後，考量最近房市亂象猖獗，爰決定處以業者收受消費者之訂金價款同額15萬元做為罰鍰。本案投訴者有8人，與業者簽訂契約共八件，合計裁罰總金額120萬元。藉此宣示將來以「收多少罰多少」之標準，做為紅單裁罰之依據，期以杜絕紅單炒作行為蔓延。

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