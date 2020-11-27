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兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

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記者林育綾／台北報導

兩廳院在1987年落成，如今是全台最成熟的國家級藝術場館，不過有個「秘境」33年來從未對外開放，就連員工也鮮少人去過！絕佳景觀的「天台」能俯瞰整個中正紀念堂，還能眺望總統府、101等，視野極佳，必須有些「膽量」攀爬工程梯通往屋頂才能欣賞；此外還有24公尺高的「貓道」、「穹頂」能窺探舞台幕後。此次兩廳院獲邀參與「打開台北Open House Taipei」才將這些私房空間對外「限時限額」開放，推出瞬間秒殺，但兩廳院也表示將規劃未來再度開放的可能。

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲兩廳院秘境「天台」視野絕佳，33年來首度對外開放。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「天台」平時保持關閉，只有維護的工作人員才會上來，就連通往的梯子都長年上鎖，所以很多員工也沒上去過。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

兩廳院副總監許美玲此次將帶領10位幸運民眾，在28日的「打開台北」活動攀爬上戲劇院的「屋頂」，探索33年來從未對外開放的秘境「天台」，她提到，這裡本來是逃生及工程用途，黑色地磚有防水效果，也是大雨緩衝區，只不過天台空間平時保持關閉，只有維護的工作人員才會上來，就連通往的梯子都長年上鎖，需要警衛拿鑰匙才能開啟，所以很多員工也沒上去過。

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼天台的視野景觀絕佳，能俯瞰整座自由廣場、國家音樂廳、中正紀念堂，還能眺望總統府、台北101。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

天台的視野景觀絕佳，能俯瞰整座自由廣場、國家音樂廳、中正紀念堂，還能眺望總統府、台北101等，許美玲說，工作人員在維護時也感到「沒開放很可惜」；不過確實有安全問題，才會保持關閉不能開放。

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼工作人員在維護時也感到「沒開放很可惜」，不過確實有安全問題，才會保持關閉不能開放。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

擁有建築背景的許美玲在這次導覽當中，也會分享兩廳院建築師楊卓成的構想，並揭秘兩廳院屋簷走獸的密碼、屋瓦燒製的來由、彩繪及圖騰的象徵等等，分享這座百年中式建築「天人合一」的美學，在防火、防震安全上也絕不馬虎，建築控可以把握機會探索一波！

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼在這次導覽當中，也會分享兩廳院建築師的構想，並揭秘兩廳院屋簷走獸的密碼、屋瓦燒製的來由等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

另外舞台技術達人許玉蕾，也將帶路兩廳院的私房空間「穹頂」、「貓道」等，甚至是觀眾平時不會有機會登上的「舞台」。對劇院空間與機關瞭若指掌的她分享，「穹頂」其實就位在表演廳的觀眾席和水晶燈上方；而「貓道」顧名思義通道狹窄，通常只能由一人拿器材通過，需要身手靈巧穿梭。

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院私房空間「穹頂」，位於舞台水晶燈上方。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院私房空間「穹頂」，位於舞台水晶燈上方。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

「貓道」有24公尺高，約五層樓的高度，具有26根吊桿，每根可負重750公斤， 換算一根可以懸吊3架鋼琴。這些都是在舞台幕後的工作空間，透過導覽將可加深對劇場背後運作的認識。

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓道」有24公尺高，具有26根吊桿，每根可負重750公斤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「貓道」顧名思義通道狹窄，通常只能由一人拿器材通過，需要身手靈巧穿梭。（圖／記者林育綾攝）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

兩廳院藝術總監劉怡汝也表示，「天台」真的是兩廳院的「壓箱寶」，此次參與Open House Taipei才有機會33年來首度開放，她更透露，1990年發生「野百合運動」，當時的藝術總監劉鳳學也曾經爬上天台，想看看下方發生了什麼事，而當年野百合的學生們看到她的身影，還誤以為她是「特務」，因此這個空間也別具歷史意義。

雖然此次導覽都已全數報名額滿，不過兩廳院將未來開放「天台」的可能性納入規劃，若階梯調整且安全措施具足，有機會將再度邀請民眾參觀。

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲兩廳院此次「天台」導覽報名額滿，未來若階梯調整且安全措施具足，有機會將再度開放讓民眾參觀。（圖／記者林育綾攝）

劉怡汝也說，很高興兩廳院這次能夠參加Open House Taipei，一般來說人們覺得進劇場只是看表演，其實「舞台後的人生一樣精彩」，而要讓幕前幕後、整座場館保持完好，都要歸功於後勤人員的悉心照顧，這些秘密通道也才有機會讓民眾參訪，希望這次參加的人透過這些環境與空間看見，劇場背後連「空氣」都是有無數人維護起來的。

她還透露，這一次特別的是也邀請多位藝術家、演員來帶領導覽，像是知名演員金士傑、唐美雲等，其中金士傑說「想要把這個導覽獻給兒子」，因為這裡是他「傾注一生的地方」。劉怡汝說，這個場館能帶來許多美好，價值其實是因「人」而來。

▲▼兩廳院私房路線，觀眾平時不會有機會登上的「舞台」也難得開放。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院私房路線，觀眾平時不會有機會登上的「舞台」也難得開放。（圖／兩廳院提供）

▲▼兩廳院秘境，絕佳視野的「天台」、舞台幕後的「貓道」、「穹頂」的私房空間。（圖／記者林育綾攝）

▲觀眾平時不會有機會登上的「舞台」也難得開放。（圖／記者林育綾攝）

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