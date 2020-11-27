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詐團700萬保時捷代步！扮分析師誘投資股市...秀「崩盤圖」吸血

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▲桃園市龜山警分局接獲線報有詐騙集團機房藏身公寓，25日出動大批警力突襲起出保時捷跑車等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警分局25日突襲詐騙機房，查扣價值約700萬的保時捷Panamera S、新車價約510萬的奧迪RS 5 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局本月初接獲線報指稱，有「兩岸電信詐欺機房」藏身龜山區某公寓內，該集團以股票、期貨投資買賣名義，假冒股票分析師、指導員，誘騙大陸、港澳地區人士投資，龜山警分局經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，25日分持搜索票與拘票，攻堅破獲該電信機房，將成員朱男等11人拘捕到案，現場查扣保時捷跑車、電腦與手機等證物，警方依詐欺罪嫌將朱男等人送辦，將持續追查上下游其餘成員。

檢警指出，詐騙集團主嫌朱男等人假冒股票分析師、指導員，向大陸、港澳地區人士佯稱可以透過投資股票賺錢，對方匯款後再以造假股票大跌數據資料，騙取對方因投資失利造成股市崩盤假象而達詐騙目的，使被害人投資金額無法取回。

▲桃園市龜山警分局接獲線報詐騙集團機房藏身出租公寓，25日突襲查出電腦、手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局接獲線報詐騙集團機房藏身出租公寓，25日突襲查出電腦、手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局向上溯源查出該詐騙集團機房藏身在龜山區某出租公寓內，報請桃園地檢署檢察官盧奕勳指揮偵辦，經半個多月監控蒐證，發現該詐欺機房將成員集中管理，食衣住行由幹部統一打理，幹部皆以名車代步，蒐證完備後於25日會同刑大隊科技偵查人員、保大特勤警力，分持搜索票、拘票攻堅，在出租公寓破獲該詐騙電信機房，現場逮捕詐騙集團成員首腦朱姓男子等11人，查扣電腦12台、手機148支、保時捷跑車等名車，其中保時捷為Panamera S，市價約700萬元，奧迪Rs 5市價則為510萬元。

▲桃園市龜山警分局接獲線報有詐騙集團機房藏身公寓，25日突襲在現場拘捕朱姓男子等11人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局接獲線報有詐騙集團機房藏身公寓，25日突襲在現場拘捕朱姓男子等11人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱姓男子等人到案後對於檢警查扣之數量龐大之電腦、手機龐大無法自圓其說，偵訊後坦承犯案，警方依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌將朱等11人移送桃檢偵辦外，將持續追查詐騙集團上游與下游負責提領現金的車手等成員到案。
檢警呼籲，詐騙集團常以短期工作、薪資優渥等不實資訊招攬成員，國人切莫貪圖不法利益，被詐欺集團話術吸收成為共犯，切勿以身試法，檢警將持續加強掃蕩，並向上溯源追緝幕後首腦，展現政府打擊詐欺犯罪之決心。

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