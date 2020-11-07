還沒賣先吞紅單！高雄貨車攤商售「合法醫用口罩」　衛生局罰3萬

▲高雄市衛生局擴大清查各通路非法藥商販售醫療口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

近來國內發生數起市場上口罩混充、標示、偽冒等事件，造成民眾對於購買口罩的疑慮。高雄市衛生局持續針對「口罩販賣高風險場域」進行通路訪查，自11月2日起至5日共稽查非藥商業者730家，發現有一家百貨業者及一家流動攤商違規販售醫用口罩，將依藥事法第27條各裁處新台幣3萬元罰鍰。

高雄市政府衛生局針對「口罩販賣高風險場域」，如市場、黃昏市場、假日攤集場、夜市、文具店、五金行、雜貨店及超商（市）等口罩販賣高風險場域持續展開稽查，11月2日至5日稽查文具店、雜貨店、五金行、超市（商）之非藥商業者730家，發現路竹區1家百貨業違規販售醫用口罩，另衛生所同仁也發現小貨車停在路旁販售醫用口罩。

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▲小港區路邊小貨車販售醫用口罩，還沒開賣就先被衛生局抓包。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局藥政科長朱孝芳指出，稽查單位進入路竹區該家百貨行時，發現架上約有30盒醫用口罩，不過該家百貨行並沒有藥商資格；另外，衛生局同仁行經小港區漢民路時也發現到，一輛小貨車停在路邊正在整理盒裝口罩，上前查看時，發現攤商販售的50多盒口罩確實為合法的醫用口罩，但攤商同樣未具藥商資格。

「無奈的是，攤商老闆還沒開始營業，就被同仁稽查到違法！」朱孝芳強調，路竹百貨行和小港攤商所販賣的醫用口罩都是合法的，研判是向商店或藥商購買，不過兩者皆未具藥商資格，違反藥事法第27條規定，非藥商不得販售醫用口罩，各裁處新台幣3萬元罰鍰。

▲高雄市路竹區百貨業違規販售醫用口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

中央流行疫情指揮中心表示，自9月24日起實施國產製之平面式醫用口罩，須逐片以雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，目前實名制通路銷售的口罩，各廠牌並無規定確切鋼印位置，只要在口罩本體上、符合「距離邊緣 1.5 公分內，且字高不得小於 0.4 公分」規定即可。9月23前生產之無雙鋼印醫用口罩只要有許可證字號仍可安心選購；從12月25日起醫用口罩必須有雙鋼印，若無雙鋼印者須有衛生局驗章，才能販售。