桃園績優刑警A詐團贓款35萬　吐款認罪曝內情...一切冒險為紅顏

▲前中壢警分局陳姓偵查佐去年侵吞詐騙集團上繳的35萬元贓款，桃園地院26日判刑2年、緩刑4年。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前中壢警分局陳姓偵查佐去年趁承辦業務時，侵吞詐騙集團35萬元贓款，事後辯稱是要幫女友還債，但仍遭貪汙罪嫌送辦，桃園地院26日以陳身為公務員卻趁機挪用公款，考量其已繳回不法所得，依2個貪污罪判處2年有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間需付保護管束，並向指定政府機關等公益機構提供120小時義務勞務，本案還可上訴。

桃園地院指出，34歲的陳姓偵查佐，在去年趁承辦詐騙集團贓款時，分別在去年9月間將李姓車手扣押物品辦理繳入桃園地檢署贓物庫時，趁機侵吞其中15萬元，去年12月間再從徐姓車手扣押物品辦理繳入贓物庫時，再侵吞20萬元，總計35萬元，後來少年法庭審理詐欺案，察覺入庫贓款數目有異，通知中壢警分局才讓陳侵吞贓款案曝光。

陳姓偵查佐在陳東窗事發後，為彌補過錯，主動繳回犯罪所得，法官考量其當警察自2016年起考績均為甲等，辦案獲嘉獎429次、記功19次，戮力從公、盡忠職守，本無必要冒險犯案，其辯稱是幫女友還債等因素，遇到難關、錯誤判斷犯錯，與一般圖一己私慾侵吞罪有別，依刑法第59條給予減刑。

地院法官26日依2個侵占職務上持有非公用私有財物罪，分別判處陳1年、1年5月，應執行有期徒刑2年、褫奪公權2年，緩刑4年，緩刑期間需付保護管束，並應向指定之公益機構提供120小時義務勞務，本案還可上訴。

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