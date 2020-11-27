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音圖預算遭爆激增53億　柯文哲氣到吃高血壓藥怒飆文化局長

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▲北市文化局長蔡宗雄（左）、柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

▲北市文化局長蔡宗雄（左）、柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

針對台北市府計畫在信義路的美國在台協會（AIT）舊址蓋音樂與圖書中心，北市議員游淑慧踢爆2014年工程預算28億元，結果2020年時暴增至81億元。據透露，台北市長柯文哲日前在內部開會時怒飆文化局長蔡宗雄，因為對方無法完整交代清楚為什麼預算會爆增50幾億，柯文哲甚至一度氣到回到桌前拿高血壓藥吃。

台北市府內情人士透露，蔡宗雄在團隊眼中就像不定時炸彈，在開會時，對於在台上講話的柯文哲，常有不以為然的反應，甚至會脫口而出「又再練肖話」，讓在場者覺得非常詫異，以市長動怒的狀況來看，如果蔡宗雄沒有把此事處理好，萬一市長要追究責任，局長勢必也難辭其咎。

另外，游淑慧27日下午也再度表示，「與柯市長感同身受，我也覺高血壓！」音樂與圖書中心預算6年來暴增53億元，幅度驚人，但重點不在金額，而是花了什麼？

游淑慧在臉書上說，她先前曾要求文化局及教育局提出「新增需求與預算」明細，可是半個月過去，北市府卻說廠商提出的報告書太厚，整理不出清單。再過半個月，她總質詢時問柯文哲，知不知道這筆爆增的預算？知不知道爆增的原因？結果答案也是不知道。

游淑慧批評，整個經過，她只能說「好荒唐、好誇張、好大膽」，若文化局身為業主都不知道為何預算會增加？增加在哪裡？怎能就糊塗的送到議會，是81億元，又不是81萬元。

▼游淑慧27日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

▼游淑慧27日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員游淑慧）

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