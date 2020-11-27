音圖預算暴增53億　游淑慧籲柯文哲：先撤回評估再送議會審

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／台北報導

北市議員游淑慧踢爆原本在2014年編列音樂與圖書中心工程預算為28億元，但2020年時暴增至81億元，北市長柯文哲因此怒飆文化局長蔡宗雄。對此，游淑慧27日出面表示，建議柯文哲不要為了面子，先將案子撤回評估完後再送到議會審。

據透露，柯文哲日前在內部開會時怒飆蔡宗雄，因為對方無法完整交代清楚為什麼預算會爆增50幾億，柯文哲甚至一度氣到回到桌前拿高血壓藥吃。

游淑慧受訪表示，「與柯市長感同身受，我也覺高血壓！」音樂與圖書中心預算6年來暴增53億元，幅度驚人，但重點不在金額，而是花了什麼？

游淑慧指出，這案子在柯市長上任時就曾被吳思瑤質詢過，當時在AIT舊址本來只規劃台北市立總圖經費28億，但現在遠高於後來落成的高雄市立總圖的15億、新北市立總圖的13億，結果加上音樂中心進去後，居然再增53億，達到81億。

游淑慧認為，蔡宗雄在公務體系很多年，雖然不是文化專業，不過搞錯這些歷史很誇張，身為一個文化局長，怎麼會搞錯這些政策由來，也搞不清楚預算編列，應該讓專業的人待在這個位置 不夠專業的人，是不是應該檢討一下他的職務？

游淑慧也說，純屬藝文表演的專業場館本來就造價比較貴，因為包括隔音、音效、燈光等，但是這個案子是「複合式建築」，有一半是圖書館一半是音樂場館，但整個造價卻比專業的藝文表演場館差不多；圖書館的造價每一坪應該只有13萬到15萬，但現在教育局就卻被要求每一坪要分擔到30萬，根本是被詐騙。

游淑慧質疑，音樂中心裡面只有1500席左右，難道每個位置是鑲金？重點不在預算高低，而是文化局長自己到底知不知道貴在哪裡、花在哪裡？

關於音圖預算爆增的狀況，游淑慧建議柯文哲負起責任來，不要為了面子，先把案子撤回去，評估過後再送到議會來，不然怎麼會教育局也要分擔一半價錢？只是蓋個圖書館，當年28億，現在要分到40億，結果教育局莫名其妙要分擔40億預算。