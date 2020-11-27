高嘉瑜哭了！　嗆游淑慧「堅強一點」：別靠別人搏版面

▲高嘉瑜27日受訪前拭淚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨市議員游淑慧26日踢爆，民進黨立委高嘉瑜2011年時隨同郝市府出訪義大利時瘋狂掃貨，結果遭對方反酸她全程都在照顧前北市長郝龍斌。事後，游淑慧更在節目上落淚，稱遭高嘉瑜粉絲出征。對此，高嘉瑜27日邊拭淚邊走出議場門口受訪，並表示，希望游淑慧堅強一點，該哭的應該是她，既然對方要指責別人，就應更堅強。

高嘉瑜日前為解釋買房爭議，自稱「吃過期食品、不買名牌」，然而卻遭游淑慧踢爆赴義大利考察時瘋狂掃貨，導致她26日澄清當時只買一個包包送媽媽。事後，游淑慧在節目上落淚，表示自己遭到高嘉瑜粉絲出征。

對此，高嘉瑜表示，她訝異游淑慧怎麼這麼脆弱，這段時間該落淚的人應該是她，但她很堅強度過，希望游淑慧堅強一點，既然要指責別人，應該更要堅強。

對於游淑慧等人的指控，高嘉瑜批評是蹭聲量，「什麼無端指控都有」，希望指控的人能夠拿出證據，不要講一下就可以蹭聲量，然後她就要回應對方，「我覺得這樣的人，希望她靠自己博版面，不要靠別人搏版面」。

另外，針對游淑慧表明沒有排擠高嘉瑜，不然不會安排一起去歐洲一事，高嘉瑜回應，當時議會安排是議員抽籤，非游淑慧個人決定誰可以去，因為對方只是秘書、市府專員，「為什麼她可以去，我也不知道，可能郝龍斌非常需要她陪同」。

高嘉瑜表示，希望游淑慧好好扮演市議員角色，好好監督台北市政，而非其他民意代表。