記者插嘴…川普怒斥：我還是美國總統！　不想討論再戰2024

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國總統川普26日首度鬆口,若選舉人團投票給總統當選人拜登,他將離開白宮,同時也堅稱,這次選舉中存在大量舞弊,因此當記者詢問他是否再戰2024年時,川普表示,他並不想談,「距離2020年的大選結果還有好長一段路要走。」

川普當地時間26日在記者會上表示,選舉人團若最終將票依法投給拜登,他一定會離開白宮,同時也強調,這次選舉存在大量舞弊,「從現在到1月20日之間還會發生很多事情。」川普坦承,「承認(敗選)這一點是很困難的事情。」當記者問到,是否會繼續在2024年代表共和黨參選時,川普也說,他現在不想談此事。

JUST IN: President Trump snaps at reporter objecting to the President's false claims about the election: "You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the President of the United States. Don't ever talk to the President that way." pic.twitter.com/RbTKItjs9L