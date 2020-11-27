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記者插嘴…川普怒斥：我還是美國總統！　不想討論再戰2024

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普26日首度鬆口，若選舉人團投票給總統當選人拜登，他將離開白宮，同時也堅稱，這次選舉中存在大量舞弊，因此當記者詢問他是否再戰2024年時，川普表示，他並不想談，「距離2020年的大選結果還有好長一段路要走。」

川普當地時間26日在記者會上表示，選舉人團若最終將票依法投給拜登，他一定會離開白宮，同時也強調，這次選舉存在大量舞弊，「從現在到1月20日之間還會發生很多事情。」川普坦承，「承認（敗選）這一點是很困難的事情。」當記者問到，是否會繼續在2024年代表共和黨參選時，川普也說，他現在不想談此事。

對於無法連任的川普來說，敗選一詞相當的敏感，當路透社記者梅森（Jeff Mason）提問關於選舉人團的投票機制時，川普強調這整場大選都是騙局。當梅森想要插話再追問時，川普立刻大罵，「不准這樣跟我說話，你只是個毫無輕重的人，我是美國總統，永遠不要這樣跟總統說話。」

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