圖／豬肝、大腸攻擊蘇貞昌　國民黨丟「豬心」打到林楚茵

▲國民黨27日杯葛蘇貞昌施政報告發動豬內臟攻擊。（圖／翻攝自林楚茵臉書，下同）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌27日13度赴立法院進行施政報告並備質詢，然而國民黨團不滿民進黨團變更議程，在蘇貞昌上台後，拿出豬內臟、豬皮撒議場，場面相當混亂。對此，人也在現場的民進黨立委林楚茵被天外飛來的豬心打到臉，面對行政院長發言台後方都是滿地血腥的混亂內臟，她怒轟國民黨浪費食物、可惡可悲，暴殄天物。

立法院會議27日9時開始，國民黨團在議場高喊「依照議程，國世論壇」。到了10時，立法院長游錫堃進入議場主持議事，蘇貞昌靠著民進黨多數優勢護航，終於上台進行施政報告。

不過，國民黨相當不滿，拿出豬內臟、豬皮丟 撒，及汽笛喇叭高聲抗議，民進黨團用珍珠板護住蘇貞昌，雙方隨即爆發推擠衝突。

在藍綠雙方衝突的過程中，人站在蘇貞昌旁邊的林楚茵，被天外飛來的豬心打到臉，根據她在蘇貞昌發言台周遭的觀察，議場紅地毯上滿是血腥豬內臟，包括括豬心、豬肝跟豬腸子等，而一旁的黑色發言台，也沾滿生肉的汁液，場面相當髒亂。

林楚茵怒批，「浪費食物，對許多人來說這是食物，是多少他們口中關心弱勢的食物，萊豬還沒有進口，這些都是台灣豬吧...就算抗議是在野黨的權利，也不應該浪費食物，可惡可悲，暴殄天物的國民黨，院長發言台都是豬肉味」。

民進黨立委賴品妤留言回應，「不管是台灣豬還是美豬，都只是國民黨作秀的工具」；而有網友則認為，「車輪黨不意外！」、「台灣豬農內心淌血，辛苦養殖的豬豬就這樣被亂丟...」、「他們要不要自己來清理？覺得清潔人員都很閒活該要幫他們收拾殘局嗎？」。

▲民進黨立委林楚茵被豬心打到臉。

▲國民黨發動豬內臟攻擊朝蘇貞昌發言台丟豬肝、腸子等內臟。

▼林楚茵遭潑豬內臟，黨內立委幫忙擦拭。（圖／記者林敬旻攝）