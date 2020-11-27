立院爆衝突藍營怒轟：美屠宰廠把內臟當垃圾丟地上卻要我們塞嘴裡

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌面臨立院國民黨團13度杯葛，民進黨立委27日佔據議場力爭讓蘇揆上台報告，國民黨則於議場排排站舉牌抗議，朝野衝突一觸即發。黨團總召林為洲指出，在美國的屠宰場中，只有內臟不用冷鏈處理，都是直接丟在地上、棄置於垃圾桶、紙箱裡，跟台灣的處理方式完全不一樣，我們卻要進口人家當垃圾的東西，竟然還不用查廠。

林為洲指出，過去美牛進口不含內臟，執政黨卻要在明年1月要全民不只吃萊豬，還要人民吃內臟，在美國是規定不能吃內臟的，屠宰場中只有內臟不用冷鏈處理，所以都是直接丟在地上、棄置於垃圾桶，跟台灣的處理方式完全不一樣，對他們來說內臟就是垃圾或肥料，結果我們卻要進口美國人當垃圾的內臟，我們如果不用查廠，怎麼要求他們改善處理內臟方式？不需要求無菌、冷鏈處理嗎？就要灌到我們的嘴巴裡，因為疫情的關係，就不去查廠，但人民仍是1月1號就要開始吃，為何不查廠後再進口？

國民黨立委費鴻泰表示，總統蔡英文龜縮不敢辯論，7成人民反對進口萊豬與所有的內臟，如今執政黨卻想強行通過，他喊話民進黨回頭是岸，水能載舟亦能覆舟，呼籲蘇貞昌若要做施政報告，需要先向人民報告，不將人民健康擺在第一位的政黨，勢必被人民唾棄。

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲議場萊豬攻防，國民黨立委林為洲帶頭抗議，要求蘇貞昌先道歉在上台報告，先查廠再進口。（圖／記者林敬旻攝）