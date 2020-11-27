快訊／民進黨突破藍營第13次杯葛　蘇貞昌人牆圍護中完成施政報告

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，民進黨團一早便發布甲級動員，於上午7時率先佔領議場內的主席台、發言台、備詢台及官員席，國民黨立委聚集在發言台前展開杯葛。立法院長游錫堃於上午10時進入議場宣布開會，在民進黨立委的人數優勢擁護下，蘇貞昌也在混亂中終於順利上台進行施政報告。

立法院第10屆第2會期自9月18日開議以來，蘇貞昌曾經分別在9月22日、10月13日、10月16日、10月20日、10月30日、11月3日、11月6日、11月10日、11月13日、11月17日、11月20日、11月24日前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。

▲立法院長游錫堃進入議場宣布開會。（圖／記者李毓康攝）



蘇貞昌27日上午第13度赴立法院進行施政報告，民進黨團一早發布甲級動員，於清晨6時在議場前集合，國民黨立委則約於6點45分左右集合完畢，待上午7時議場大門一開，雙方便爭先進入議場，民進黨團憑藉著人數，優勢迅速保住主席台、官員席等位置，國民黨立委則在發言台前聚集並舉牌抗議，雙方按兵不動。

游錫堃於上午10時準時進入議場宣布開會，民進黨團提議「不予處理國民黨團權宜問題」，國民黨立委則使出哨子、汽笛表達抗議，並要求立法院會應先進行國事論壇與報告事項，才能處理討論事項，表決結果也在民進黨團的人數優勢下表決通過。

此外，民進黨團也提出變更議程，提議本日會議不進行報告事項，便直接進入討論事項，邀請蘇貞昌上台進行施政報告，隨即也在民進黨立委的人數優勢下，以贊成64票、反對0票的票數通過。

在民進黨立委的擁護下，蘇貞昌約於上午10時19分上台施政報告，國民黨團則拿出豬內臟、豬皮撒向發言台，企圖杯葛蘇貞昌進行報告，蘇貞昌最終在多位民進黨立委的包圍下，於10時23分結束約4分鐘的施政報告。

▲行政院長蘇貞昌第13度赴立法院進行施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團總召柯建銘25日受訪時表示，民進黨團自25日下午開始排班，相信大家都很清楚民進黨團的決心，就是施政報告總質詢一定要在27日開始，也請國民黨不要逃避施政總質詢。

柯建銘說，民進黨團想的很清楚，也已經在黨團會議擬訂攻勢，各黨團一定會做自己的準備，請國民黨不要挑戰民進黨團的決心，議事衝突在各個黨團都有經驗與盤算，大家彼此尊重就好，「現在已經到了D-Day、必須面對的時刻，民進黨團不會不處理」。

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