圖／蘇貞昌混亂中報告　民進黨立委「人牆」手擋滿天豬內臟

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨團提案變更議程，直接讓蘇貞昌報告。立法院長游錫堃於上午10進入議場主持議事，蘇貞昌靠著民進黨多數優勢護航，終於上台進行施政報告。國民黨則在台下鳴笛、吹哨鼓譟抗議，並高喊「違法院長」、「院長不中立，程序不正義」、「無恥蘇貞昌、下台」

蘇貞昌上台後，國民黨團拿出豬內臟、豬皮撒議場，及汽笛喇叭高聲抗議，藍綠隨即爆發推擠衝突，基進黨立委陳柏惟更動手打國民黨立委鄭天財臉部。

立法院會9時開始，國民黨針對9點到10點是否依例進行國是論壇展開抗爭，林為洲表示，根據議事規則，「國是論壇是委員的權利」，國民黨已經有20人完成登記，議事人員都按照規矩進行、都知道怎麼做，只有民進黨不按照規定，破壞慣例。民進黨書記長莊瑞雄大聲回嘴說「你也知道委員的權利喔，委員的權利是總質詢啦！」

蘇貞昌上午在多名綠委的保護下，罕見於8點30分就進入立法院，比平常早了近30分鐘，並且未接受媒體訪問，而柯建銘也親自赴議場後門迎接蘇貞昌，並護送蘇到議場內簽到。

民進黨立委清晨6點就議場前集合，國民黨立委則再6點45分左右集完畢。7點議場開門時，雙方爭先進門，一度有些推擠，現場還有人高喊「保持社交距離啦」。雙方進入議場後，綠營先靠著人數優勢，迅速佔據主席台、官員席等位置，藍營則是在發言台前聚集並舉牌抗議，雙方按兵不動。

立法院自9月18日開議以來，立法院本會期自9月18日開議，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日，12度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。