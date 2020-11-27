快訊／民進黨出招取消國是論壇　藍委：立法院長是莊瑞雄？

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委在議場上午7點時，就搶先佔領主席台、發言台、官員席，國民黨立委則在發言台前面聚集，準備展開杯葛。立法院會9時開始，民進黨團提案變更議程，直接讓蘇貞昌報告，國民黨要求立法院長游錫堃主持國是論壇，還嗆坐在主席台上的民進黨立委莊瑞雄，「現在立法院長是莊瑞雄？」

立法院會9時開始，國民黨針對9點到10點是否依例進行國是論壇展開抗爭，林為洲表示，根據議事規則，「國是論壇是委員的權利」，國民黨已經有20人完成登記，議事人員都按照規矩進行、都知道怎麼做，只有民進黨不按照規定，破壞慣例。民進黨書記長莊瑞雄大聲回嘴說「你也知道委員的權利喔，委員的權利是總質詢啦！」

▼議場萊豬攻防，國民黨立委要求恢復國是論壇。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌在多名綠委的保護下，罕見於8點30分就進入議場簽到，比平常早了近30分鐘，並且未接受媒體訪問，而柯建銘也親自赴議場後門迎接蘇貞昌。

民進黨立委清晨6點就議場前集合，國民黨立委則再6點45分左右集完畢。7點議場開門時，雙方爭先進門，一度有些推擠，現場還有人高喊「保持社交距離啦」。雙方進入議場後，綠營先靠著人數優勢，迅速佔據主席台、官員席等位置，藍營則是在發言台前聚集並舉牌抗議，雙方按兵不動。

立法院自9月18日開議以來，立法院本會期自9月18日開議，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日，12度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，藍綠在議場對峙。（圖／記者李毓康攝）