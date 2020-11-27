快訊／立院血腥混戰內臟豬皮噴滿地！藍綠衝突陳柏惟動手打鄭天財

記者羅婉庭、林銘翰／台北報導

由於民進黨團阻擋國是論壇，更以表決方式拒絕處理程序問題，國民黨團拿出豬內臟、豬皮潑灑議場地面，及汽笛喇叭高聲抗議，立法院內如同抗議現場，藍綠隨即爆發推擠衝突，基進黨立委陳柏惟更動手打鄭天財臉部，吳秉叡、黃國書、蔡適應等一群人立刻衝向前助陣。

立委賴士葆喊話游錫堃，「你要當中華民國立法院的院長，不要當民進黨進駐立法院的高級黨工」，不能只聽民進黨總召柯建銘的，不要變成「老柯的魁儡」，淪為民進黨的附屬機構。黨團書記長林奕華抗議游錫堃開放表決「不予處理國民黨權責問題」，認為此舉違法、違憲，程序問題應給予處理，而非直接表決，民進黨不該破壞慣例。

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議，王美惠臉遭波及。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨團提案今天院會只有確認議事錄就要進行施政報告，跳過議事規則的國是論壇，引發國民黨立委不滿 ，紛紛要求還給在野黨立委權利，依照議程立即舉行國是論壇。林奕華批評，第一次見到以「不予處理」來處理程序問題的，議事規則中的白紙黑字，卻可以被不理會，她直批違法、違憲。

國民黨主席江啟臣也抗議游錫堃，院長不中立，程序不正義，「院長違法！違法院長！」，程序問題要處理而非表決。此外，民進黨準備好裝備，紛紛穿上雨衣預防水球大展再次開打，國民黨則是帶了汽笛、防滑手套與Gopro錄影機，雙方衝突一觸即發。





▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議。（圖／記者林敬旻攝）





▲國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台，在議場內爆發衝突，陳柏惟動手打鄭天財後，林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）