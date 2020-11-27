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快訊／蘇貞昌笑著現身立法院　柯建銘議場後門迎接

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記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委自25日下午就在議場前排隊，以確保議事順利進行。民進黨立委在議場上午7點時，就搶先佔領主席台、備詢台、官員席。國民黨立委則在發言台前面聚集，準備展開杯葛。蘇貞昌在多名綠委的保護下，罕見於8點30分就進入立法院，比平常早了近30分鐘，並且未接受媒體訪問，而柯建銘也親自赴議場後門迎接蘇貞昌，並護送蘇到議場內簽到。

▼行政院長蘇貞昌罕見未受訪悄近議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政報告 簽到。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政報告 民進黨立委護送蘇貞昌到議場簽到。（圖／記者屠惠剛攝）

▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢,高嘉瑜與國民黨女立委們各自佔據質詢台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立委清晨6點就議場前集合，國民黨立委則再6點45分左右集完畢。7點議場開門時，雙方爭先進門，一度有些推擠，現場還有人高喊「保持社交距離啦」。雙方進入議場後，綠營先靠著人數優勢，迅速確保主席台、官員席等位置，藍營則是在發言台前聚集並舉牌抗議，雙方按兵不動。

立法院自9月18日開議以來，立法院本會期自9月18日開議，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日，12度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。

民進黨團總召柯建銘表示，狀況都已演練過，希望能以最小傷害來處理。國民黨團總召林為洲則說，「沒關係！我們也準備好了」，若民進黨硬要碾壓就全力抵抗。

談及民進黨團的戰略，柯建銘表示，之前就決定要在秋鬥後「清場」，不管秋鬥的參與人數為何都不會改變，可能的情況都兵推過，所有行動已在黨團會議中通過，全部按照黨團的指揮進行，現場的文攻武鬥會很複雜。

不過，國民黨也反擊，批評行政院提出萊豬進口5大管理機制根本是混淆視聽，林為洲26日特別拿出「布手套」回嗆：「沒關係！我們也準備好了，該有的配備都準備好，要怎麼樣都沒關係」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,柯建銘,賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

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