蘇貞昌第13度施政報告　綠稱一定上台、藍嗆全力抵擋

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委自25日下午就在議場前排隊，以確保議事順利進行。民進黨團總召柯建銘表示，所有狀況都已演練過，希望能以最小傷害來處理。國民黨團總召林為洲則說，「沒關係！我們也準備好了」，若民進黨硬要碾壓就全力抵擋。

▲蔡英文宣布進口瘦肉精美豬牛引發食安疑慮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院總質詢議場後門，綠營防守線。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院自9月18日開議以來，立法院本會期自9月18日開議，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日，12度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。

蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨已表態，只要蘇貞昌不道歉，仍會杯葛到底。為求議事順利，民進黨團自25日下午起，就在議場前排隊守候，力拚27日上午率先進入議場。

談及民進黨團的戰略，柯建銘表示，之前就決定要在秋鬥後「清場」，不管秋鬥的參與人數為何都不會改變，可能的情況都兵推過，所有行動已在黨團會議中通過，全部按照黨團的指揮進行，現場的文攻武鬥會很複雜。

他也表示，從現在開始算起，還有10次院會，完成總質詢只需要8次院會，還有2次院會，屆時會和國民黨直球對決，不管是查廠或是貨號，都用表決來決定。他強調，終須一戰，立法院有衝突不是第一天，國民黨不要逃避總質詢，也不要挑戰民進黨的決心。

不過，國民黨也反擊，批評行政院提出萊豬進口5大管理機制根本是混淆視聽，林為洲26日更在記者會上直接拿出「布手套」回嗆：「沒關係！我們也準備好了，該有的配備都準備好，要怎麼樣都沒關係。」

林為洲指出，在「新增肉品貨號」的部分，行政院表示將從現在的22項，增加到67項，看似以「部位」分的更細，但重點還是要標示「有沒有含萊劑」，這樣才是做到總統蔡英文所說的「讓民眾有自由選擇的機會」。

林為洲強調，行政院提出的方案對民眾還是沒有幫助，國民黨無法接受，「如果他們硬要碾壓，我們就全力抵抗。」

▼陳玉珍一早深入綠營防守線互動。（圖／記者陳煥丞攝）

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