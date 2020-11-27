快訊／力保蘇貞昌上台報告　綠委一早佔滿主席台、官員席

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（27日）第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委自25日下午就在議場前排隊，以確保議事順利進行。民進黨立委在議場上午7點時，就搶先佔領主席台、發言台、備詢台、官員席。國民黨立委則在發言台前面聚集，準備展開杯葛。

民進黨立委清晨6點就議場前集合，國民黨立委則再6點45分左右集完畢。7點議場開門時，雙方爭先進門，一度有些推擠，現場還有人高喊「保持社交距離啦」。雙方進入議場後，綠營先靠著人數優勢，迅速確保主席台、官員席等位置，藍營則是在發言台前聚集並舉牌抗議，雙方按兵不動。

立法院自9月18日開議以來，立法院本會期自9月18日開議，蘇貞昌在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日，12度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿未對政府放寬含萊劑美豬進口道歉，在議場杯葛，始終無法順利上台報告。

民進黨團總召柯建銘表示，狀況都已演練過，希望能以最小傷害來處理。國民黨團總召林為洲則說，「沒關係！我們也準備好了」，若民進黨硬要碾壓就全力抵抗。

談及民進黨團的戰略，柯建銘表示，之前就決定要在秋鬥後「清場」，不管秋鬥的參與人數為何都不會改變，可能的情況都兵推過，所有行動已在黨團會議中通過，全部按照黨團的指揮進行，現場的文攻武鬥會很複雜。

他也表示，從現在開始算起，還有10次院會，完成總質詢只需要8次院會，還有2次院會，屆時會和國民黨直球對決，「不會沒收掉他們提出的訴求」，不管是查廠或是貨號，都用表決來決定。他強調，終須一戰，立法院有衝突不是第一天，國民黨不要逃避總質詢，也不要挑戰民進黨的決心。

不過，國民黨也反擊，批評行政院提出萊豬進口5大管理機制根本是混淆視聽，總召林為洲26日特別拿出「布手套」回嗆：「沒關係！我們也準備好了，該有的配備都準備好，要怎麼樣都沒關係」。

林為洲強調，只要進口時分清楚是否含萊劑，讓民眾能自由選擇，但今天行政院提出的方案對民眾還是沒有幫助，國民黨無法接受，「如果他們硬要碾壓，我們就全力抵抗。」

▼議場萊豬攻防，國民黨、民進黨立委各自佔領發言台、備詢台。（圖／記者林敬旻攝）