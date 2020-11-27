圖／民進黨立委反攻議場先吃早餐　「2020勝利外套」超顯眼

▲民進黨立委一早坐在議場門口前階梯吃早餐、滑手機。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委為確保議事順利進行，自25日下午就在議場前排隊。根據《ETtoday新聞雲》捕捉到的畫面，多位綠營立委就身穿民進黨「2020勝利版飛行外套」，於早上6時許坐在議場門口前階梯守候，有的人吃起早餐，有的人則滑手機，備妥體力，待上午9點開議時，朝野恐將有激烈攻防。

由於國民黨立委不滿蘇貞昌為對放寬萊克多巴胺豬肉進口道歉，自立法院9月18日開議至今，12度杯葛議事，讓對方始終無法順利上報告。而杯葛時間分別在9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日。

秋鬥遊行結束，民進黨團為讓蘇貞昌27日順利上台報告，因此為求議事順利，25日下午起，就在議場前排隊守候，力拚27日上午率先進入議場。

談及民進黨團的戰略，總召柯建銘表示，之前就決定要在秋鬥後「清場」，不管秋鬥的參與人數為何都不會改變，可能的情況都兵推過，所有行動已在黨團會議中通過，全部按照黨團的指揮進行，現場的文攻武鬥會很複雜。

他也表示，從現在開始算起，還有10次院會，完成總質詢只需要8次院會，還有2次院會，屆時會和國民黨直球對決，不管是查廠或是貨號，都用表決來決定。他強調，終須一戰，立法院有衝突不是第一天，國民黨不要逃避總質詢，也不要挑戰民進黨的決心。