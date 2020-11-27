知名「反年改大將」竟性侵少女　噁揪3P逼現場錄影...重判5年9月

▲男子吳萬固平時熱愛公益，竟利誘安置少女性交易遭法院重判。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

自稱反年改大將，擔任合格寄養照顧人的男子吳萬固，2018年間竟跟2名安置少女提議玩「身體接觸遊戲」，少女小圓（化名）因缺錢同意，小芳（化名）拒絕，卻被迫目睹並用手機錄下性行為全程。吳男始終喊冤否認犯行，台中高分院認為事證明確，維持原判，依引誘使少年為有對價性交行為既遂罪及未遂罪2罪，合併判處5年9月徒刑。全案仍可上訴。

男子吳萬固在彰化縣稱「反年改大將」，力挺前高雄市長韓國瑜，本身是消防隊分隊長退休，當過2屆里長，並在家扶中心服務，經常出現在各大電視談話性節目，也常在陳抗活動為年改發聲，更口出「人若抓狂，殺人都是有可能，凶殺案都是被逼出來的」狂語。

▲▼男子吳萬固熱愛公益活動，經常出席聚會。（圖／翻攝臉書）

熱心公益的他，出席許多公益愛心活動，2009年更向彰化縣政府申請為合格寄養家庭，協助照顧19名兒少個案，每人每月可領2萬2千至2萬7千元不等經費。

判決書指出，吳萬固與妻2016年先接受縣府安排，領有輕度智能殘障手冊的少女小圓寄養安置，隔年又接另一位少女小芳來寄養。吳男在某個時間點，發現小芳手機裡有她跟她女性友人小宜（化名）自拍裸照，竟叫小芳手機傳給他，就存放在自己電腦裡。

2017年農曆過年前，吳男向小圓提議說要玩身體接觸遊戲，事成後會有1000元可拿，還叫她去問小芳要不要。小圓因為缺錢同意去問小芳，但小芳想到爸爸曾告誡不能出賣自己身體換取金錢而拒絕。

吳男夫妻在除夕夜當天開車帶著2少女回雲林老家過年，小圓發現忘了帶內衣褲，隔天吳男又開車載2少女回彰化住處。吳男開得比平常快上許多，內心直想著那檔事。到了少女房間，吳男跟小圓一起脫光衣服去洗澡，接著就躺在床上，任由吳男親吻她全身並性交得逞。小芳原本不想看，卻遭吳男逼著拿手機錄影，讓她只能目睹全程。吳男事後拿1千元給小圓，200元給小芳，回程前還在車上放性愛片給2少女看，事後也將影片刪除。

事發後，2少女曾經告訴吳男妻子此事，但吳妻認為孩子應該是在說謊，還告誡不要再去跟吳男說話。事發後某日，小圓跟女性友人在住家附近將吳男性交易一事說出，其友人之後因案到彰化地檢署應訊時，將此事說給社工聽，事件才因此爆發。

▲吳萬固將原本臉書關閉，另開吳萬元繼續使用。（圖／翻攝臉書）

▲吳萬固性侵少女事件在地方已沸沸揚揚，他出席反年改現場，用臉書直播還遭網友嗆。（圖／翻攝臉書）

吳男在案件審理期間曾告訴《ETtoday》記者說，「我要檢方去學校調查清楚，沒有做的事，叫我如何說清楚？我也不想請律師，對於國家機制跟人，感到非常失望而且遺憾；要怎麼判隨在他了！如果要冤枉我，我也認了，也想開了，就當進去籠牢裡修行。」但顯然法官並不相信。

彰化地院認為，事發時小圓滿16歲未滿18歲，小芳未滿16歲，依《兒童及少年性剝削防制條例》引誘使少年為有對價性交行為既遂罪及未遂罪2罪，分別判處5年、1年2月，合併應執行5年9月。吳男不服上訴，台中高分院審理後認為原審妥適，駁回上訴。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版

・穿上立刻視覺效果瘦3公斤



【更多新聞】

►獨／寄養家庭變「恐怖後宮」！善心阿伯是淫狼 誘安置少女上床



►「祭空棺」壓煞避接二連三！盡量用鴨勿吃以免染煞 廖大乙曝關鍵

►科技男酒店包廂「快速撿屍」還原現場 斷片坐檯妹睜眼：下身怪