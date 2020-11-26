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共機持續擾台！　湯蕙禎：軍事院校教材全面檢討　強化國家認同　

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▲針對共機持續擾台！立委湯蕙禎表示：軍事院校教材應全面檢討，以強化國家認同。（圖／湯蕙禎服務處提供）

▲針對共機持續擾台！立委湯蕙禎表示：軍事院校教材應全面檢討，以強化國家認同。（圖／湯蕙禎服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中共軍機持續擾台行動依舊，使兩岸軍事對峙隨著中共蓄意挑釁而充滿不確定性；桃園不分區立委湯蕙禎26日指出，中共「霸凌」助長台灣人國家認同，對於國家光榮感與國家認同，有著密不可分的關係，隨著民主化後的台灣主體教育興起，台灣和中共已形成對抗。

湯蕙禎表示，令人遺憾的是，國防部軍事院校養成教材及課程內容仍有採用民國1977年或更早所出版的教材，其課程是否更應該「與時俱進」，使職業軍人充分了解「為誰而戰？為何而戰？」而非是墨守成規的拍攝莒光短片，只是為了消耗及編列預算，政治作戰局應對於各軍所拍攝的短片及審片機制都應該全面檢討。

針對有關軍事院校，教材、課程及師資，應以台灣意識為主體，將所有課程內重新檢討與編輯，並應盡量減少大中國思想的教材及內容，以免落入中共統戰圈套。湯蕙禎並對此情況在立法院提出質詢，並強烈要求行政院對於此提出書面報告，並盡速會同相關單位予以檢討。

另外，面對近幾年來退將在台灣公開場合發表舔共言行層出不窮，她認為，陸委會應依據目前《兩岸人民關係條例》33-1 條來落實執行，據側面瞭解得知該條例自2014年至今從未處罰過，湯蕙禎表示未來這個條例該如何落實，將是陸委會應積極思考的目標。

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