共機擾台如1996年危機！他好奇「台灣人竟不害怕」…網秒曝真相

▲國防部表示，在對方有明顯的敵對行為下才能開火。（圖／國防部提供）

記者施怡妏／綜合報導

中共解放軍機近日一再擾台，還數次飛越台海中線挑釁，中國外交部發言人汪文斌更表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。對此有網友好奇，此情形跟當年1996年台海危機類似，「聽說當時台灣人怕爆，但現在怎麼反而不怕了？」

原PO在PPT板上發文，聽說1996年台海危機的時候，嚇壞不少台灣人，「士農工商界都有很多變化跟動盪，當時的現役軍人據說都有寫家書」。近來共軍不斷派出戰機擾台，威脅意味相當濃厚，他認為，這情況很類似當年的狀況，況且已經飛過海峽中線試探底線，「台股竟然還在破歷史高點，大陸現在不只法律上，軍事上也比以往更有優勢，台灣人怎麼反而不怕了？」

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▲網友認為對岸不會攻過來。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，立刻引發熱議，「不要說台灣人不怕，外資也沒在怕好嗎」、「連家賣產就要擔心了，重要指標」、「看得懂一點國際局勢的根本不怕好嗎」、「從台股屢破高點就可以看出，就是不怕啊 」、「1996年，全球56k網路都不普及，資訊封閉當然怕爆！」但也有人表示，「1996哪有怕爆，明明一點緊張氣氛都沒有，只有軍中比較緊張而已」

其中有不少網友都認為，中共不會發動攻擊，「台灣只有中國一個敵人，但是中國有很多敵人」、「因為美國更挺台灣了，解放軍一開火，美軍馬上讓中國倒退30年」、「之前會怕是不知道美國會不會幫忙，現在美中對立這麼明顯，俄羅斯也在虎視眈眈，中國一堆敵人，真的敢亂來嗎」、「現在世界情勢中國不可能開熱戰，這樣只會被美國抓住機會往死裡追」。

針對共機擾台，國防部指出，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，但已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，在對方有明顯的敵對行為下，才能開火。

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