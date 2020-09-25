兩岸開戰「年輕人願上戰場？」　鄉民嘴上衝鋒...現實面曝：怕送死

▲國軍海龍蛙兵！（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）



網搜小組／劉維榛報導

近日中國大陸頻頻派出軍機繞台挑釁，而我國防部證實，16至24日已有46架擾台！兩岸是否真的一觸即發，「保衛家園」更成了PTT關注熱話題，一名鄉民也好奇發問「年輕人真的迎戰意願很高嗎？會第一時間到各營區門口報到？」

原PO在PTT指出，日前看到一篇「為何麼中年人投降意願很高」的貼文後，因此更好奇年輕一輩的想法。他實際觀察身邊的朋友，發現大家對於義務投軍一事能閃則閃，「兵役能替代役就替代役，還有拼到免役的，不過也可能是同溫層效應。」

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對此，原PO拋出作答題，「各位年輕人或朋友，如果今天對岸打來，各位的迎戰意願真的會很高嗎？會第一時間到各營區門口報到？有沒有八卦？？」

文章貼出後，一派網友直言兩方戰力懸殊，「別把現代戰爭當8+9打架了，打仗連敵軍都看不到就會掛了」、「以色列全民皆兵，台灣？」「說真的，通通沒有得選擇」、「平時有訓練好的兵才有用，臨時加入的能幹嘛」、「替代役、閃兵、逃兵，說要幫國家打仗，真的很好笑」、「四個月兵懂個屁後勤？」「防禦為主，共機擾台，台灣根本沒去擾共耶，美軍可以」、「 當兵跟上戰場是兩回事，尤其台灣當兵都拿掃把...短兵相接」、「嘴上的意願很高啦，認識好幾個覺青不是肥宅就超瘦弱，打屁？」、「比較需要海空軍」、「戰個屁，那些領納稅人錢的高官先去打我才要上，老子辛苦工作養他們，還要為他們送死？」

▲鄉民為國而戰意願頗高！（示意圖／翻攝國防部發言人臉書）



不過還是有愛國青年願意背水一戰，「其實很高，我學生時期也是那種要決一死戰的」、「真有迎戰意願，義務役改回兩年想必沒人反對吧，請dpp快點改回來」、「反正我身邊的人蠻多的，年輕大概25-32歲這區間，幾乎都準迎戰啊，哪次不迎戰」、「可以呀！反正都爛命一條了，做點貢獻」、「來了就只能面對，可以合法拿槍殺敵了」、「寧可認真打一仗，也不要以後像香港這樣天天挨打」。

面對共軍連一周挑釁，臉書粉專《國防部發言人》向國人喊話，「帶著敵情練兵！無論晨昏、晴雨、寒暑，官兵始終堅守崗位，以行動展現國軍捍衛家園安全的決心與信念，請國人給予這群官兵最大的掌聲！成為我們最強的後盾！」