提振國軍士氣　湯蕙禎：政治作戰局應加強心理輔導

▲立委湯蕙禎（中坐者）重視國軍心緒及士氣。（圖／湯蕙禎服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「國家對軍中官兵的照顧，關係著國家的安全、社會的安定」。民進黨不分區立委湯蕙禎長期關心軍中管理及國軍官兵身心健康，針對近月來，國軍發生2起訓練失事、自我傷害等重大意外事件，希望政治作戰局應該主動給予因公殉職官兵的眷屬與單位官兵心理支持，協助他們儘早走出傷痛！

湯蕙禎19日表示，國防部針對重大事件的處置，長期以來，已有既定的標準作業程序，在事件發生後的第一時間即通知眷屬到場，指派專人陪伴，瞭解需求與訴求，並由高階幹部親自說明事發經過，全力協助喪葬及撫卹事宜，以及向大眾說明事件始末等。

除此之外，她仍深切期待國軍能更加小心、謹慎地執行各項訓練任務外，也希望政治作戰局應該主動給予因公殉職官兵的眷屬與單位官兵心理支持，協助他們儘早走出傷痛。另在事件發生後，針對肇案單位官兵情緒，專業心輔人員主動至單位實施壓力檢核、個別輔導、安心團體及生命教育，降低事件對官兵的衝擊與影響，讓單位各項工作能儘速恢復正常。

此外，意外或自我傷害事件若發生在營區，單位主官應親臨現場，除明確指導處置作為外，亦能穩定官兵心緒。湯蕙禎同時籲請社會各界，應給予國軍支持與鼓勵，陪同官兵及其眷屬一起面對不幸事件，化悲傷為前進的動力，真正達到「官兵用生命效忠國家，眷屬由國人一起照顧」的目標。

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