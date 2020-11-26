海岸線170公里！花蓮與海洋生活密切...11場宣導教育護海洋

▲▼花蓮環保局為推動海洋環境教育多元化，在各級學校與社區辦理6場次的環境教育活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮海岸綿延170多公里，海洋生態資源豐富，但近年海洋問題日益嚴重，也難免受到影響，花蓮環保局今年為了宣導海洋保育的重要性，分別與花蓮區漁會、洄瀾風生態公司聯合辦理11場次的各類型活動。

為推動海洋環境教育多元化，在各級學校與社區辦理6場次的環境教育活動，共有300多人參與，主要介紹目前海洋面臨的各類垃圾與塑膠問題，同時告訴大家如何從自身做起，減少垃圾產生。

▲▼花蓮區漁會合作辦理5場次環保艦隊漁師親子體驗營，讓民眾了解海洋環境面臨的問題與如何維護海洋環境生態永續。

而花蓮區漁會則是合作辦理5場次共250人的環保艦隊漁師親子體驗營」活動內容從魚類生態、漁業作業、漁貨處裡到海洋污染與環境保護，讓民眾了解現在的海洋環境面臨的問題與如何維護海洋環境讓海洋生態永續。同時向民眾說明目前漁民組成的環保艦隊是如何防治海洋污染，並藉由安檢所協助登錄所攜回的垃圾資訊，分析海樣污染狀況。

花蓮縣環保局表示，海洋環境要靠大家的守護，希望藉由各類有趣活動的辦理，宣揚海洋保護理念同時由自身做起，落實環保行動。

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