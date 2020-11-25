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親子

開始頂嘴、冷暴力…陪孩子度過7歲叛逆期的4句話

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

教養是一段日積月累的過程，所有甜美的果實，必須要等到幾個月、甚至數年後才看得出成果，而6歲開始，家長會明顯感覺到，自己正在收割先前的教養栽培，但別高興太早！7歲小大人的叛逆期，就快來囉！

我的女兒DAHLIA今年剛上小一，過了前兩個月兵荒馬亂的適應期後，孩子開始展現出，學齡前積累的教養成果，在這看似穩定發展的日子裡，父母們是不是覺得既欣慰，又隱隱感受到自己被孩子「回嘴」或「充耳不聞」的機會多了呢？

是的！7歲叛逆期來了～（翻白眼）

這時候的孩子，已經不會躺在地上大哭大鬧，而是用一種小大人的方式，來對父母權威進行各種挑戰，除了擺臉、頂嘴，還會直接冷暴力相待，這是因為孩子上了小學以後，接觸的層面更廣了，他們一邊想念自己小時候的任性，卻又一邊嚮往著高年級學長姐的成熟！

但！小學離成年還很遠，不能一怒就放生啊，面對這種狀況，家長應該怎麼接招呢？首先，我們來了解這叛逆行為的形成原因～

對於孩子來說，通常幼稚園的編制比較小，班上人數也少，踏入小學，就像是進了大觀園，而且自由度提升許多，不再受團體同進同出限制，可以自行選擇下課到哪玩，就連到圖書館選書借閱，都是啟發孩子擁抱自主的小小契機。

在人際上，他們必須跟來自四面八方的同學相處，不只班上的，還有隔壁班、安親班、課後班的，除了同齡孩子以外，也有機會認識學長姐，這一加起來不得了，孩子的視野越來越開闊，也有了「我是大人」的錯覺與驕傲（笑）！

知道孩子受到什麼啟發後，就比較好處理了！您不妨參考以下這4種情況，來多與他們溝通交流一番。

1、「有什麼想法，縱使你不認同，也先等對方說完，再表達自己的想法！」

首先，我們不要害怕被回嘴，雖然在華人的觀念裡，這是下犯上，但回嘴代表是新觀念的萌發，我們理當平心看待，但絕對要提醒孩子，就算認為對方說得不對，也要有基本禮貌，等他們說完，再表達自己的意思，或是用「抱歉，我不認為…」來打斷，一方面堅持住立場，另一方面盡到禮貌責任。

當然啦，如果面對外人惡意挑釁，也是可以選擇立馬離開不搭理，但提醒孩子，若對方是家人，還是必須要給予基本尊重，聽完話再反駁！

2、「每天早上起床以後，你可以選擇給媽媽看怎樣的臉！」

我女兒有起床氣！尤其上小學以後，早上時間被壓縮得更緊，常常催煩了，她直接兇一句：「哎呦，很煩耶！」後再瞪我一眼，我一開始很火大，兩個人就槓起來了，誰也不讓誰！

後來，我發現這年紀的孩子都這樣，某一天，我看她準備開始不耐煩，就把她叫過來，捧著臉說：「現在是早上，妳想睡我也想睡，但不管再累，都要去上學，妳唯一可以選擇的是，要給媽媽看怎樣的臉（表情），妳是希望媽媽一大早看到妳的笑臉，還是妳生氣的臉？」

那天之後，她就比較收斂了，甚至會說：「今天早上起來，我要給媽媽看我的笑臉！」

3、「我們有分工，學校那方面，是你的責任！」

我們家的教育模式，是「你有你的責任，我有我的義務，我們可以互相幫忙，但要自己先想辦法完成，做不到才能討救兵！」像孩子忘記帶東西，我不會替她送去學校，她得承受自己的過失，這樣日後才不容易犯第二次！

之前，她會把東西沒帶，或是什麼東西沒寫的責任推到我身上，我明白告訴她，學校的事情她得自己記得，沒有理由把錯推給別人，而且亂發洩也於事無補，反而討一頓罵，不如就好好反省，下次改過就好！

現在，這種情況已經不多見了，因為她知道媽媽真的不會善後，與其亂發脾氣，不如就承受並改進吧！

4、「因為你已經可以管住自己的情緒，所以媽媽不會罵你。」

小一的孩子真的不一樣！我女兒上小學後，因為適合這種自由度較高的環境，所以性情也比較穩定，雖然碰到7歲叛逆期的問題，但已經不像以前這麼難溝通，一個不開心就要哭鬧，最多最多只是不理你而已（汗）。

說到這個，她小時候真的是…只要一哭，鄰居就以為有什麼慘案發生，而且一鬧就至少1、2小時起跳，神奇的是，她在別人面前乖得很，只有對我才這麼瘋狂！

最近她問我：「媽媽，為什麼妳現在比較少罵我？」我認為這是一個很好的教育時機點，便告訴她：「因為妳現在比較穩定，會管住自己的脾氣，所以我就不用再罵妳了！」她聽了十分高興，覺得自己被肯定，就更願意多替媽媽想一點！

孩子上了小學以後，除了展現先前教養的厚度外，也代表父母能介入的機會，是越來越少了，我們從主動帶領，逐步退後到輔佐位置，一步一步與孩子學習放飛，這其中一定會產生許多複雜的情緒，但身為父母，我們必須得做、得執行、得放手，讓孩子長出自己壯實的根基！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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