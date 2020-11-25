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中火人維運「台中電廠」忙到另一半疑心查勤　搶修發電只為點亮城市光芒

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生活中心／綜合報導

千里來電一線牽，日常中一個插電小動作，實則隱藏著電廠員工日以繼夜的付出。台中電廠坐落西部海線，海岸邊的氣溫，夏天是炙熱、冬天是冷冽，中火人不畏酷熱及寒風，長年默默埋頭苦幹，只為家園點亮一盞盞溫暖的燈。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供）

▲▼坐落西部海線的台中電廠，肩負台灣中部民生與工商發展用電的重任。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供）

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為搶修四天三夜沒回家　老婆殺到電廠送西瓜查勤
李金安是台中電廠鍋爐組的領班，對守著鍋爐的人來說，不論四季與日夜，日常的氣溫永遠是常人無法忍受的53度C！鍋爐是電廠的心臟，每一個機組鍋爐裡的爐管加起來長達四、五百公里，拉直排列可以從台灣頭繞到台灣尾，這些都是鍋爐維修員的工作範圍。然而，鍋爐維修的工作總是孤獨，常獨自一人在昏暗的廠房來回巡視，上下探查，拿著手電筒爬進伸手不見五指的黑暗中。他曾為了搶修中火三號機破管，四天三夜沒回家，累了便直接倒在廠內鐵隔板上休息，連一向體諒他的太太都氣到抱著西瓜，殺到電廠查勤，直到看到他全身髒兮兮憔悴的神色才釋懷。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供） 

▲為了搶修供電，鍋爐組領班李金安曾4天3夜沒回家，累了就倒睡在廠內。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供）

▲偌大廠房都是工作範圍，每日揹著工具穿梭好幾層樓的機組間，即便已到了被稱為「鍋爐爺爺」的年紀，李金安工作起來身手俐落，活力十足！

不怕熱不嫌髒　為民供電是我的驕傲
李金安16歲就進台電工作，至近已擔任「鍋爐守護者」將近半世紀。雖然鍋爐的環境又髒又熱，但李金安說，鍋爐太重要了，為了讓工作更好，即使辛苦、危險，還是要做。正是這份對專業的自我要求，以及對穩定供電的執著，李金安靠著自學不斷精進，即使看不懂設備上的英文字，也一字一字查起。後來，長年累積的精熟技術，也讓他在106年獲頒台電「卓越大師獎」。更因為救電有功，受當時行政院長林全親自頒獎。談起這些時刻，他露出大大笑容，因為能作為中火一份子完成搶修發電，是他最驕傲的時刻，重選一次，還是要當台電人。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供） 

▲「能為大家發電，是驕傲的事！ 」重選一次，李金安還是要當台電人。

進台電是第一志願　穩定供電的成就感非金錢可比擬
前後擔任台中電廠鍋爐組及修配組經理的李枝榮，小時候每日目送爸爸、叔叔搭交通車去水力發電廠上班，進入台電便成為他心目中第一志願。問他最享受工作的哪個部分，他說：「供電給每戶人家的成就感，從非金錢可比擬」。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供）

▲扮演穩定供電的幕後推手，加班留守對李枝榮是常態，但榮譽感和成就感是金錢買不到的。

李枝榮家中三代都是台電人，「使命必達」的台電DNA也一脈相承，為了工作，不斷自我要求精進的態度更是鮮明。李枝榮說，知道外界對於中火排放改善期待很高，自己是在地人，對於市民期望都抱著同理心，所以他在擔任鍋爐組經理時，除了在三年內完成中火一至四號機鍋爐的設備改善工程，還自行加快腳步，針對五至八號機主動提出改善計畫，從鍋爐排放的燃燒器到粉煤機性能強化，過濾粉塵粒子、靜電集塵等技術精進，就是要壓縮整體工程時間，儘快完成機組排放改善。也要讓外界看到，供電穩定與空氣品質，可以同時兼顧並進，不必成為選擇題。

由內凝聚、與外交流　轉型實現生態綠電廠
台中電廠朱記民廠長是清華大學的電機博士，除了在發電本業上發揮工科人的專業精神，也致力推動電廠轉型及環境永續的工作，這不只得從發電工程逐項改善，還要帶心凝聚員工對電廠的認同感。於是，對內他周周開講與同仁溝通，發起「吾愛吾樹」活動，帶領電廠同仁欣賞經常忽略的電廠綠意，而當過去總是低著頭進出電廠上下班的員工告訴他：「廠長，因為你，我才發現原來我們廠裡這麼綠、這麼美！」他相信這份認同感已逐漸在員工心中萌芽生根。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供）

▲帶領同仁凝聚「綠電廠」目標，抬頭綠意環繞，環境永續的認同感也在每個中火人心中落種生根。

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供）

▲台中電廠綠意盎然，群樹環繞，環境可比生態公園。

除了對內讓同仁重新看見供電工作的價值與電廠走向綠化的可能性，他同時對外找來生態專家在廠內打造生態池、復育螢火蟲，也與學校合作舉辦環境教育，邀請在地學童至電廠內進行生態觀察。「一抹綠　黃沙底定，一片心　環保永續」14字是他為台中電廠三十年歷程下的註解，更帶出心目中的未來藍圖。「未來目標，是讓台中電廠成為環境教育的場域，家長、孩子們在此可認識台灣原生動植物的開放空間。」希望在每度電中，傳達對環境關懷的溫度，「也證明發電與生態保育並行，我們做得到！」

▲▼中火,台中電廠,發電,西部海線,民生用電,工商用電,綠電廠,環境永續,環保。（圖／台電提供） 

▲朱記民的目標，是讓台中電廠成為環境教育的場域，證明發電與生態保育能並行共進。

化壓力為動力　日以繼夜點亮城市
外界常把複雜的空品問題，全歸責於台中電廠，看在這些中火人眼裡難免有些無奈，家人、孩子都在這，生活環境好壞他們相依與共，知道外界的要求迫不急待，改善腳步更從不敢放鬆停歇。面對質疑，他們不灰心、反而更激起鬥志，想讓社會大眾看見電廠的轉型進行式。他們只有個簡單的盼望，希望大家在享受用電的同時，能給予後面一群默默地、辛勤地為穩定供電與環保努力的人，多一點掌聲與肯定。

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