政院推萊豬5措施！　陳玉珍轟欺騙百姓：無法消除疑慮

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政府明年元旦起將開放萊豬進口，行政院26日則宣布赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等5項機制。對此，國民黨立委陳玉珍在ETtoday《雲端最前線》節目中直言，政府都沒有回答問題的核心，講這些好聽的話都在欺騙百姓，「沒辦法消除人民心中疑慮！」

陳玉珍指出，在新增貨號部分，若只是依部位標示，要民眾如何分辨是否含有萊克多巴胺？另外，在「清楚標示」上，以圓形台灣豬、三角形進口豬標示來源，卻都沒有回答道核心問題。她進一步說，大家要求溯源管理、清楚標示有沒有含萊劑，「這是民眾很卑微的請求，這很困難嗎？」要讓人民做選擇，政府的工作就是把這些弄清楚。

陳玉珍接著說，萊劑標示被說成國際障礙、貿易障礙，但如今要求學校、軍人不要吃，難道就不擔心被美方說是貿易障礙？「這是不是有點矛盾！」她直言，非不得已要進口，就讓民眾清楚選擇，「政府講這些好聽的話，都在欺騙百姓，沒辦法消除人民心中疑慮！」

對於民進黨25日晚間起輪班守議場，要確保行政院長蘇貞昌27日能施政報告；陳玉珍強調，國民黨先前就說，會在27日讓所有已經進入院會的民生法案進入一讀程序，這不用擔心，且各委員會也都在審預算、進行各項專案報告，「絲毫沒有耽誤國政的運行」。

陳玉珍還說，民進黨如今排隊的目的，就是為讓蘇貞昌施政報告，而要達到這目的其實很簡單，國民黨只是要蘇真心、誠懇為進口萊豬、昨是今非向人民道歉，但民進黨捨容易事情不做、捨正道不為，卻讓國會議員浪費時間排隊，「我覺得這才是浪費國家的資源」。

民眾黨日前列出「迎萊豬50日」政府待辦事項，民眾黨立委賴香伶提及，在標萊劑部分，日前終於真相大白，這不是不能標，關鍵就是稅則貨號可能被視為WTO談判的貿易障礙、歧視，這就是經濟部的問題，「所以我說這次很可惜，行政院長沒有在要進行開放的時候，先做部會之間的衝擊評估」。

賴香伶也指出，在更專業、科學的「赴美查廠」及停藥期談判方面，如今豬隻代謝是72小時或48小時，大家各說各話，但若能跟美方談判，豬隻停藥期要在72小時前，會不會讓國人更安心？因此民眾黨羅列12個待辦事項，就是行政有把關能力及專業團隊，是否應該去做這些談判？另外，在檢測人力、設備上，顯然準備期也不夠。

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