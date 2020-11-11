倒數一個月！年底「4星座」榮登好運王　幸福指數爆棚

▲2020年進入尾聲，究竟哪些人會在年底好運爆棚？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

2020年只剩下一個多月就要結束了，究竟有沒有機會能在年底轉運呢？科技紫微網整理出「年底好運王」TOP4星座，快看看自己或另一半有沒有上榜！

金牛座

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金牛座朋友的年底運勢，可說是好運無法擋，喜事連連之外，還有可能會有突破性的進展，年末的各種聚會活動一定要參加，因為不僅能拓展人脈，還能認識對你有幫助的朋友，財運上更是旺，只要努力一下，下一個的人升職加薪就是你了！

天秤座

天秤座朋友在年底有展現自我、發光發亮的機會，還會在競爭中搶佔先機，只要按照計劃行事，最後都能得到很不錯的成績，另外愛情運勢也是旺到不行，尤其是有另一半的天秤座，會把平淡的生活過成別人眼中羨慕的模樣。

射手座

到了年底，無論工作還是生活，射手座朋友的幸福指數都越飆越高，過往付出會得到應有收穫，若有想嘗試的事情，不要猶豫，只要做了就會實現，工作上主管也會看到你的努力，只要展現你的實力，就有無限機會等著你。

摩羯座

摩羯座朋友進入年底後，雖然事情雖然比以往多，但會發生許多開心和有趣的事情，生活幸福指數大大提升，朝著好的方向前進，這時候也是摩羯座瞭解自己、提升自我的最佳時期。