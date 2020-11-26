抱住男友示意「想買藍莓」！慘遭冷回：抱我幹嘛…結局神反轉超甜

▲原PO在賣場看到便宜的藍莓很心動。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間會有許多可愛的小互動，有時只需要一個眼神，就可以知道對方在想什麼，一名女網友表示，日前和男友一起去逛大買場，看到藍莓很心動，剛好價格不錯，男友便問「要買嗎？」她露出興奮的小眼睛然後抱住男友，結果男友竟然說「我問你要不要買藍莓，你抱我幹嘛？」當下粉紅泡泡全幻滅。

該名女網友在「Dcard」發文，因為很喜歡吃藍莓，逛賣場時剛好看到價格很便宜，男友一看後詢問她「要買嗎？」這時，原PO的內心小劇場大爆炸，「超想要啊，但又不好意思說，因為他肯定會付錢，同時又覺得他好好，記得我愛吃什麼」，於是抱住男友的腰，把頭塞進對方的懷裡，心想「這樣夠明顯了吧」。

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▲對於男友的行為，她感到又氣又好笑。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

結果男友竟然很冷靜的看著她，「我問你要不要買藍莓，你抱我幹嘛？」原PO內心的粉紅泡泡瞬間全沒了，但男友還是有GET到她想要買藍莓的心，便說了一句「挑兩盒」就轉頭走掉。對於男友的行為，她又氣又好笑，「我就雙眼冒愛心看著我懷中的藍莓，繼續跟在他旁邊，我絕對有克制自己不牽他的手一下下」。

可愛的甜蜜互動讓網友們大喊「太閃了」、「上面有打字嗎？整篇白的文章我要去檢舉了」。但也有網友認為，可以直接跟男友說「想買」，而不是用抱來表達，很多男生其實都不懂，「我覺得直接說更好，因為他是想知道你的回答，不會想說你抱他的原因」、「我男友也會要聽到我回答正確答案」。