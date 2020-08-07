找老公就要找這種！最能抵抗「小三的誘惑」TOP5星座男

▲在感情中遇到積極主動的對象，你能經得起誘惑嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

在感情中面對誘惑時，你能抵抗得住嗎？科技紫微網整理出最能抵抗「小三的誘惑」TOP5星座男，找老公就要找這種的！

TOP 5：處女男

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相當自戀的處女男，其實最愛的人是他自己，所以當遇到美色誘惑時，他們首先考量的是自己的利益，即使再心動，也會先盤算會造成哪些不利的後果，若是覺得不利於自己，可能就會拒絕誘惑。

TOP 4：水瓶男

對於水瓶男來說，他們重視「精神層面」的交流，注重與對方思想上的交流與火花，能引起水瓶男興趣的女生，一定是很聊得來的女生，單純的美色誘惑無法激起他們過多的興趣與征服欲。

TOP 3：巨蟹男

巨蟹男是顧家愛家的好男人，也是經典的妻管嚴星座，因此遇到小三的誘惑時，他們通常只會默默的看在眼裡、欣賞在心裡，卻不敢有行動，對於積極熱情的美女也會採取逃避政策。

TOP 2：摩羯男

擁有超強責任感的摩羯男，如果已經有家庭了，面對誘惑時，通常都能保持堅定的意志，且耐力過人，即使有心動的感覺，也很懂得如何控制自己，會適時提醒自己必須注意和防範。

TOP 1：天蠍座

愛玩的天蠍男，其實在認定愛人之後就會變得十分專情，天蠍向來是理智多過於情感，因此面對誘惑時，能夠表現得十分鎮定，榮獲最能抵抗的誘惑的第一名，可說是挑老公的首選。