情侶分手她翻臉告性侵　他秀LINE「你昨天好猛」反擊成功

▲男女朋友本來恩愛過沒幾天女友竟告男友性侵，經查發現女友傳「好猛」讚男友，檢方認為不成立，男友再告女友誣告。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名40多歲男子與女友本來相當幸福恩愛，但有次因為在計程車爭執、發生拉扯，女友控告男友傷害。雙方分手後，過沒多久女友又告他性侵，但檢方勘驗男方手機發現，女生還有傳「你昨天好猛」的LINE內容，於是認定他並沒有性侵情形。被不實指控的男子相當生氣，對前女友提告誣告，經檢方認定確實沒有性侵，起訴前女友。

據悉這名男子阿元和文文（皆化名）是情侶，去年10月兩人共乘計程車返家途中，因為起口角發生爭執，阿元徒手拉扯文文，導致文文頭部有外傷、臉部多處瘀傷和擦傷。當時檢察官也依傷害罪將阿元起訴。

兩人因此分手，但分手後仍有往來，甚至還發生性關係，隔天文文還傳LINE給阿元，大讚「昨天好猛」，但過了一個禮拜竟對阿元提告性侵。檢警勘驗阿元提供他被文文稱讚的LINE對話，認為他們是在快樂的氣氛下享受魚水之歡，因此駁回性侵告訴。

分手不快樂還被指控性侵的阿元決定反擊，告前女友誣告。檢方再審理，認定阿元確實沒有性侵行為，刑責不成立，而文文當初的指控已構成誣告罪責，於是遭檢方起訴。

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