工地男揪分手砲！到一半他突「旅店門卡硬攻後庭」…前女友秒崩潰

▲工地男揪前女友啪最後一次，竟在對方不同意的情況下硬拿旅店門卡插入對方後庭。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者戴若涵／台北報導

台北一名男子阿義（化名）懷疑前女友另結新歡，2018年間要求對方來「最後一次」，孰料，運動期間他竟明知前女友不同意，還硬將打火機插入對方下體，並拿旅店門卡放入對方肛門內。法院審理後，依強制性交罪判阿義有期徒刑1年10月，緩刑5年，期間付保護管束。可上訴。

判決指出，阿義懷疑前女友小美（化名）另結新歡，要求對方前新北市一間旅店進行「最後一次性行為」，小美同意後，於2018年11月27日晚間10時許赴約，孰料，雙方啪到一半時，阿義明知對方不同意他用打火機插入陰道，竟還硬來，見小美喊「很痛」這才停手，但這還沒完，阿義接著又拿出旅店的房間門牌插入小美的肛門內。小美疼痛難耐，一離開旅店後，隨即前往醫院驗傷並報警處理。

阿義挨告後坦承犯行。士林地方法院認為，阿義明知對方不願意，竟為了逞一己私慾，不顧對方意願硬來，但審酌在工地做工的他犯後積極與對方尋求和解，依約給付賠償金額，與小美達成和解，小美也願意給他緩刑的機會。

法院認為他是一時失慮，最後依照強制性交罪，將他判刑1年10月，給予緩刑5年，並於緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。