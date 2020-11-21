分手1年…恐怖情人狂傳訊：妳的命我算好了！暗夜潑油燒前女友車　

▲嘉義一名男子分手一年後，持汽油燒前女友轎車。（圖／讀者提供）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名黃姓男子與王姓前女友交往期間，因家庭暴力事件，依保護令不得騷擾對方，孰料，他仍繼續糾纏，傳訊恐嚇王女，去年3月12日更持汽油燒燬王女轎車，幸王女及時逃出並無受傷。日前嘉義地院審理後， 依違反保護令，判黃男6月，得易科罰金18萬元，另依放火燒燬他人所有之自用小客車，致生公共危險罪，判黃男2年6月，可上訴。

判決指出，黃男與王女去年2月間分手後，於同年5月收受家暴保護令，孰料，他卻無視保護令規定，於今年2月至3月間密集傳訊騷擾王女，跑到對方住家附近吵鬧，更接續以「妳的命，我跟妳算好了，時間不多了」、「無情的妳該給最殘酷報應」等語恐嚇王女；黃男不滿王女未回訊息，3月12日晚間帶著汽油桶、汽油彈及打火機，開車前往王女車輛旁停放，直接朝王女轎車潑灑汽油，點火燃燒，讓王女轎車瞬間燃起熊熊大火，幸王女及時逃出車外未受傷，而黃男事後也主動投案。

黃男辯稱，他雖有放火燒燬王女轎車，但絕無殺人、傷害犯意，只是想讓王女下車對談，且火燒車當下，他也及時將王女的愛犬抱出車外；「黃男並沒有要追著加害我」王女則表示，當時她的右側車門被黃男車輛擋住無法打開，黃男在放火後，隨即移動車輛，讓她有空間下車，而她想起愛犬忘記抱下車時，回頭一看發現黃男已將狗抱出車外，另黃男投案後，還打電話詢問她「阿人沒怎樣吧？」



對此，法官綜合上述說詞、勘驗相關證據，認定黃男不具殺人犯意，因此審酌後，違反保護令部分，黃男遭判6月刑期，得易科罰金18萬元，至於放火燒車部分，黃男則被判2年6月刑期，全案仍可上訴。

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