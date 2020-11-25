闖前女友家...在冷氣藏監視器！台南男用手機遠端操作　她嚇到狂抖

▲阿傑偷闖進花花家中架設監視器。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）是前男女朋友關係，但阿傑竟在分手之後，偷偷闖入對方家中，並在屋內架設監視器，以此竊錄花花在房間內的一舉一動。對此，台南地院審理後，依法判阿傑拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿傑是花花的前男友，但他竟基於侵入住宅，及無故以錄影竊錄他人非公開活動之犯意，在未經過花花的同意之下，擅自闖入花花位於台南的租屋處，並在冷氣機內私自架設監視器，接著還用手機遠端操作之方式，偷拍花花位於屋內的非公開活動。

花花發現屋內被裝設監視器後，嚇得報警處理。對此，阿傑於警詢、偵查中對於案情均坦承不諱，且也有相關物證佐證，其犯嫌應勘認定。對此，法官認為，即使有感情糾葛，也應該理性處理，但阿傑竟以侵入住宅方式，私自架設監視器，並以遠端操作方式竊錄花花的生活。

法官認為，阿傑此舉不僅無法彌補感情，更已對花花造成極大之傷害與不安，所為實屬不當，惟念他犯案後坦承犯行，在考量其智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯竊錄他人非公開之活動罪，判處他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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