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五月天新巡迴下月登場　陳水扁盼「想見他們」：不知我可以去嗎？

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▲陳水扁26日在臉書發文，表示想去觀賞五月天最新的巡迴演唱會。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

▲陳水扁26日在臉書發文，表示想去觀賞五月天最新的巡迴演唱會。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

記者蘇晏男／台北報導

樂團五月天日前無預警宣布自12月26日起自明年3月29日，舉辦「好好好想見到你Mayday fly to 2021北中南巡迴演唱會」，總計15場，讓粉絲相當期待。意外的是，前總統陳水扁26日在臉書表示，「阿扁也好好好想見到五月天」，不知道是否可以去他們的演唱會？

「阿扁也好好好見到五月天」。陳水扁26日在臉書先指出，1995年時，當時還是大學生的無黨籍立委林昶佐成立台灣第一支黑金屬樂團「閃靈」，隔年閃靈在大安森林公園舉辦的「野台開唱」上演出，他還站台致詞，讓林昶佐曾心想，「閃靈和阿扁好像特別有緣份」。

接著，陳水扁提到五月天。他指出，五月天前身是在1995年時，由就讀師大附中的吉他手怪獸、主唱阿信和鼓手錢佑達，所組成的「So Band」樂團，貝斯手瑪莎後來也加入，吉他手石頭則在「野台開唱」前加入。為了參加野台開唱，他們使用Mayday作為團名，並在野台開唱當天改名「五月天」。

陳水扁表示，五月天的當年對於服貿立場引發爭議，網友起底他們在1996年出道前，就以「SoBand」團名出現在台灣要建國晚會，演唱《母親入名叫台灣》。

他繼續說，到了2001年，他到板橋體育場觀賞五月天演唱會時，於開唱前到後台為五月天加油打氣。2003年時，五月天出席中美洲咖啡嘉年華會，不僅獻唱，還跟他合影。為此五月天被統媒貼上「深綠」標籤。

陳水扁最後強調，五月天「好好好想見到你」演唱會，他也好好好想見到五月天，不知道是否可以去？

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