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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／淡海輕軌藍海線正式通車！　一個月內持電子票證免費搭

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記者楊蕓／新北報導

淡海輕軌第一期藍海線15日下午兩點將正式通車，此次新增台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭3站，未來民眾可以從紅樹林搭乘輕軌直達漁人碼頭。上午10點舉辦通車典禮，新北市長侯友宜、交通部長林佳龍出席，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

淡海輕軌第一期藍海線與綠山線濱海沙崙站銜接，新增三座平面車站，包含台北海洋大學站、沙崙站、淡水漁人碼頭站，15日下午2點正式營運後，通車日起一個月，新增三站區間免費搭乘，民眾持電子票證即可免費搭乘淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站間的新增路段，另搭乘淡海輕軌只要行經新增三站之里程也將免費。

▼淡海輕軌第一期藍海線15日通車。（圖／新北捷運公司提供，下同）

▲▼淡海輕軌第一期藍海線15日通車。（圖／新北捷運公司提供）

新北捷運局表示，通車日除了上午十點辦理通車典禮儀式，下午兩點開始，邀請近30家商家進駐淡水漁人碼頭觀海廣場舉辦園遊會，配合藍海線正式營運，民眾可以搭乘輕軌從紅樹林站前往，同時「藍海通車嘉年華」的舞台表演，包含蘋果劇團以及在地團體表演。

新北捷運局表示，晚上七點半將施放長達十分鐘的高空煙火秀，絢麗煙火齊發、照亮夜空，並邀請歌手陳彥允、畢書盡以及搖滾團體八三夭壓軸演唱。

搭乘資訊：淡海輕軌第一期藍海線15日下午2點正式營運，營運時間至24:00，新北大眾捷運公司亦將視旅客實際搭乘情形，調整班距。更多搭乘資訊請上http://www.ntmetro.com.tw/查詢。

▲▼淡海輕軌第一期藍海線15日通車。（圖／新北捷運公司提供）

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