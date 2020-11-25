國人健康無價！侯友宜堅定「反萊豬」：我沒有要跟誰唱反調

▲新北市長侯友宜接受《雲端最前線》專訪。（圖／翻攝畫面）

記者楊蕓／台北報導

新北市長侯友宜25日接受ETtoday新聞雲《雲端最前線》節目專訪，談到萊豬將於明年1月開放進口，侯友宜表示，新北市做好源頭管理和產地標示，「新北市做了，也希望其他各縣市一起來做，甚至中央帶頭做」，他也強調，自己沒有要跟誰公開唱反調，但國人的健康都是無價的，捍衛國人健康，絕對不能退讓。

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侯友宜表示，現在台灣豬面臨很大的瓶頸，連一間牛肉麵店談到瘦肉精，就趕緊出來澄清，這表示一般的小店家很怕被貼上瘦肉精的標籤，小吃店老闆也曾向他說，如果被說有瘦肉精那就慘了，這些小店對瘦肉精有疑慮，同時也是消費者的疑慮。

侯友宜表示，他也一直在呼籲蔡政府不要進口萊豬，現在開放進口勢在必行，「既然要進口，那就要一起努力把源頭做好」，如同刑警查緝販毒案，抓小盤、中盤都沒用，重點在於源頭管理、標示清楚，大家才能安心。

侯友宜日前宣布，新北市18家肉品輸入業者，自願進口不含萊克多巴胺豬肉。侯友宜說，這些肉品業者也認同用國產豬就好，他強調，源頭管理很簡單，只要在食材登錄時開闢專區，區分是否是萊豬，編列貨號，以及賣給哪個下游工廠，都一清二楚。

「今天新北市做了，也希望其他各縣市一起來做，甚至中央帶頭做。」侯友宜強調，他主張萊豬不進校園，新北市率先將「萊豬零檢出」納入學校營養午餐契約中，如有違者，立即解約並重罰，「這樣大家就有壓力，這些做法大家要有一致性，更嚴格看待，這些中央能提出來的話不是更好嗎？」

主持人楊文嘉問及「出席行政院會時，有無與蘇貞昌院長面對面溝通？」侯友宜說，其實不管媒體上還是私下，他都多次表達，「我沒有要跟誰公開唱反調，我只是希望國人健康是無價的。」

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