前民國黨議員入閣竹縣府　邱靖雅自爆：楊文科的鯰魚說打動我



▲新竹縣府公布新一波人事名單，（右起）新任文化局長李安妤、秘書長陳季媛、縣長楊文科、副縣長陳見賢、新任民政處長邱靖雅。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣楊文科縣長26日上午宣佈縣府人事異動，文化局局長由縣府民政處處長李安妤調任、副局長由縣府工務處工程科科長林益洲調任、總核稿秘書由縣府科長羅玉珠調任，而民政處處長，則由現任竹北地區縣議員邱靖雅議員接任。

新竹縣長楊文科25日下班就曾前預告，「26日早上9點半，縣府要人事大地震！」，外傳這波人事調整起源於民怨爆棚的「東興圳2期景觀工程」，因為這個工程，已經文化局前局長田昭容「被請辭」，承辦科長也將辭職，就連臨危授命的代理局長徐世憲也在一個月後「陣亡」，提早申請退休獲准。

▲新任文化局長李安妤。



新竹縣府的縣府「東興圳2期景觀工程」嚴重延宕，經過展延、原該在今年11月14日就完工的工程，至今進度落後將近一半，不止民怨沸騰，縣長也大為震怒。楊文科說，此次人事調整，是為了加強運用行政、為民服務及工程等各方面專才，以能面對問題、解決問題為原則。

楊文科也對文化局長、副局長放下達命令，上任首件要務就是力拚儘速完成東興圳整體景觀再造工程案及未來新竹縣立總圖書館興建工程案。

除了文化局震撼彈外，民政處處長公布由現任民國黨縣議員邱靖雅接任也引起外界一片譁然，縣府說，邱靖雅在議會多年，對議會組織生態了解，期望邱能使未來府會和諧、聯絡更加緊密，有助縣政發展，並將持續推動設置生命紀念園區及推廣客家文化及客語等事務。

▲新任民政處長邱靖雅。

邱靖雅在臉書提到，將於12月1號、本次定期會結束提出辭職，12月2號加入新竹縣政府團隊，她說，對新竹政治的參與和關心，源自我輔選我的好朋友徐欣瑩委員，一開始從政是無黨籍，現在也是無黨籍，也感謝民國黨和國會政黨聯盟對她的栽培，雖然時間不長，但對她的影響深遠，儘管政黨已解散，但此次還是親自向悟覺妙天主席報告，並得到悟覺妙天主席的祝福。

邱接受記者訪問時表示，國會政黨聯盟於今年3月解散後，自己就恢復無黨籍的身分，楊文科縣長與她談入閣談了半年之久，期間她多次拒絕，後來還是被縣長打動，楊文科說，欣賞邱用數據看事情的態度，更能深入掌握民意，「想看看在一群沙丁魚裏頭，丟一條鯰魚，看看會有什麼改變」，邱笑說，楊將她比喻成鯰魚。

▲邱靖雅坦言，自己也知道接這個位置是入火坑，但是還是希望能把握一個做實事的機會。

邱說，從監督質詢的位置變成被監督質詢的角色，自己天人交戰了很久，但是楊文科一個「勇於認識，不推拖」的特質打動她，因此她才想「跳入火坑」、「想和他們一起做很多」，至於外界與論的「未來是否加入國民黨」、「是否把入閣當跳板，再次轉戰其他選舉」等問題，邱也說，會加入縣府，是為了一個可以更直接做事的機會，目前沒有想過入黨問題，也未排斥，但現行還是想把份內工作做好，2022也不會參選竹北市長。

新任局處長學經歷

新任文化局局長-李安妤

學歷：東海大學公共事務學系碩士

經歷：新竹縣政府民政處處長、科技部中部科學園區管理局專員、科長、專門委員及財政部國有財產局臺灣中區辦事處股長。

新任民政處處長-邱靖雅

學歷：國立清華大學語言研究所碩士

經歷：新竹縣第十八、十九屆議員、新竹縣竹北市第七屆市民代表、民國黨新竹縣黨部主任委員、桃園縣政府副縣長秘書、國中國文教師、上市公司財務長特別助理。

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