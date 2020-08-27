縣府門口撿到2.4億！新竹警看存摺嚇壞…失主身分曝光

▲駐衛警與公務車司機在縣府門口撿到2.4億元。（圖／記者陳凱力攝）



記者柯振中、陳凱力／新竹報導

新竹縣府駐衛警曾志明、縣長公務車司機吳聲煌25日在縣府門口執行公務，突然減到一本存摺與一張支票，細看才發現存款高達1.8億元，支票金額也有6000萬，讓他們嚇傻聯絡失主，最後成功歸還給對方。

曾志明與吳聲煌25日上午在縣府門口執行勤務，指揮來往車流，突然撿到一本存摺，細看才發現存摺存款高達1.8億元，支票上的金額也有6000萬元，讓他們嚇了一大跳，趕緊確認存款單位，希望能在第一時間交還給失主，因此連報案程序都沒有。

曾志明透過管道，與失主聯絡上，在縣府行政庶務科科長林曉含的見證下，把存摺、支票交還給對方，接著再把過程記載在工作紀錄簿上，完成結案的工作。

▼曾志明與失主聯絡上，成功交還存摺、支票，將事件寫在工作紀錄簿上。（圖／記者陳凱力攝）



突然撿到存摺、支票，也讓曾志明嚇一跳。他事後在鏡頭前說，2人先確認支票上的金額，發現上面有好幾個0，感到相當震驚，輪流確認確認金額，發現真的是6000萬，才趕緊打開存摺，沒想到存摺上還有1.8億元，這也讓他感嘆，這輩子從來沒見過這麼多錢。

經過調查確認，該存摺、支票的持有者是某家農會，將存摺、支票遺失的是某為即將退休的工友，該名工友平時負責送公文到縣府等單位，可能是先去政府收發公文，再到銀行去，途中不慎遺失的。

不過，該存摺有防竊機制，即使真的被偷了，仍要有4顆印章才能取款，支票也是禁止背書、轉讓的，這次的遺失事件，驚嚇大於實質風險。

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