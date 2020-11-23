資源回收車突大迴轉！重車煞不住撞爛　國賠91萬確定

▲新竹縣湖口鎮資源回收車迴轉疏未注意，致後方機車撞上，國賠91萬餘元確定。此為示意圖，與本案無關。（圖／桃園市政府環保局提供）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣湖口鄉公所由林姓司機駕駛的資源回收車，2018年4月間行經新竹市區時，車輛突然跨越雙黃線，打算開到對向車道。後方郭姓男子騎乘的大型重型機車剎車不及撞上，郭男多處骨折、重車全毀。郭男起訴請求國賠200萬元，一審判准國賠66萬餘元，案經上訴，二審高院加碼，改判准國賠91萬餘元確定。

判決指出，本案發生於2018年4月9日，晚間7時35分左右，林姓司機駕駛新竹縣湖口鄉資源回收車，沿新竹市榮光路由東往西行駛，到了有雙黃線、不得迴轉的路段，卻疏未注意後方來車，突然向左轉、打算跨越雙黃線迴車道對向車道。這時後方郭姓男子騎乘的大型重型機車剎車不及，直接撞上資源回收車。

郭姓騎士倒地，受有右側第1根肋骨至第4根肋骨骨折伴有呼吸衰竭、雙側鎖骨骨折、左側第1根肋骨至第5根肋骨骨折併氣血胸、肺部與腦部機能受損等傷害。此外，郭男的大型重型機車也撞爛，無法騎乘。郭男不滿，對林男提出過失傷害罪告訴，並對湖口鄉公所提出國家賠償訴訟，要求醫藥費、薪資損失、機車毀損費用以及精神慰撫金，總計求償200萬餘元。

法院審理時，林姓司機辯稱是騎士疏未注意車前情況，自己僅願意負擔3成責任。一審法院審理時，林男與郭男針對過失傷害部分達成和解，林男賠償20萬元；至於國賠部分，法院認為本案主要為司機迴轉的過失違規行為致騎士身體、財產權受侵害；但騎士也要負擔4成過失責任。經過計算後，一審判准國賠66萬餘元。

案經上訴，高等法院二審審理後，改認定本案僅林姓司機一人有過失，故鄉公所需負擔完全的賠償責任。扣除已經領取的賠償金20萬、強制保險金7萬餘元，高院改判決湖口鄉公所必須國家賠償91萬5,582元，全案確定。