羅淑蕾嗆「推0法案」判3月　法院認證「徐欣瑩提案數」出爐



▲法官調查，徐欣瑩2012到2015年擔任立委期間主提案數113筆法案，與羅淑雷的「0提案」說法並不相符。（合成圖：左／記者林敬旻攝、右／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

前國民黨立委羅淑蕾在2018縣長大選時，到新竹為楊文科助選演講，在公開場合抨擊對手候選人徐欣瑩「4年在立法院推出零法案」，還說徐欣瑩被公民國會監督聯盟評鑑為最後一名。徐欣瑩因此對羅淑蕾提告，案經新竹地院審理終結，依違反選罷法對羅判刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年。

羅淑蕾於2018縣長大選時為當時的候選人楊文科助選，他在11月4日於峨嵋鄉一場造勢晚會上，以演講形式說：「徐欣瑩我請問你，我講話負責任，大家都知道我不會講假話，請問妳4年來，你在立法院做了什麼法案，零，零！」，事後遭到被點名的徐欣瑩提出告訴。

羅淑蕾辯稱，自己當時只是針對利國利民的法案做比較，徐並不會因為她講這些話就落選。

法官調查，徐欣瑩2012到2015年擔任立委期間主提案數113筆法案，委員連署提案356筆法案，主提案46筆法案三讀通過。

法官認為，羅淑蕾曾參與選舉，擔任過立法委員且具有相當社會經驗，理應知悉若候選人選前遭揭露負面消息，對選情必有嚴重影響，且羅淑蕾身為公眾人物，又有博士學歷，卻在公開造勢場合以演講方式傳播不實言論，事後始終否認犯行，並無悔意，迄今未與徐和解，因此依選罷法傳播不實罪判刑3月，得易科罰金，褫奪公權1年。

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