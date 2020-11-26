蹊蹺！俄羅斯赴中國航班全部乘客「血清抗體數值完全相同」

▲俄羅斯新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

俄羅斯依可亞航空25日一架由莫斯科飛往鄭州的EO429航班上，190餘名乘客的血清抗體檢測結果數值竟完全一致。因為無法確保其真實性，乘客無法獲得健康碼登機，中國駐俄羅斯大使館已經要求重新檢測。

據《澎湃新聞》報導，中國駐俄羅斯大使館網站今日（26日）通報，該航班所有乘客均由俄羅斯依可亞航空公司統一組織，在當地檢測機構進行核酸及血清抗體檢測。依可亞航空公司及相關檢測機構對檢測結果數值完全相同均無法作出合理解釋。

駐俄羅斯大使館已要求，依可亞航空公司安排該航班乘客重新進行核酸及血清抗體檢測，並妥善安置滯留人員，以切實保障包括中國公民在內該航班乘客的合法權益。

10月26日，大陸民航局曾发出熔斷指令，對俄羅斯依可亞航空公司EO429航班採取熔斷措施。10月15日入境的俄羅斯依可亞航空公司莫斯科至鄭州EO429航班上发現新冠病毒核酸檢測陽性旅客7例，自11月2日起，暫停該航線航班運行1周。

而早前，駐俄羅斯大使館也表示，在俄羅斯擬赴中國乘客進行血清特異性IgM抗體檢測時，採樣方式應選擇抽取靜脈血，檢測報告上應明確體現採樣方式和檢測方式，採樣日期晚於11月25日的指尖採血報告將無法用於向駐俄羅斯使領館申領綠色健康碼或健康狀況聲明書。

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