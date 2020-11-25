半夜發現陌生男站房內！　她全身「只包浴巾」放聲大叫嚇醒閨密

▲女子從廁所出來發現陌生男。（圖／翻攝自看看新聞Knews）

記者李振慧／綜合報導

雲南昆明一名女子日前和閨密一同到當地旅遊，晚上入住五星級飯店時，身上只包裹著浴巾的她，發現一名陌生男子竟然闖進她們房間，嚇得她立即放聲大叫，朋友被嚇醒後一直努力抵著門深怕再讓對方闖進房中。

《春城晚報》報導，柏姓女子與朋友一起跟團旅遊，21日晚間住進昆明花之城豪生國際大酒店，凌晨1時19分左右時她迷迷糊糊起來去上廁所時，意外發現陌生男子透過刷房卡進入房間，「當我出來時，簡直不敢相信自己的眼睛，嚇得話都說不出來了」。

陌生男離開後，柏女與朋友一同去櫃台詢問，得知是飯店系統出問題，不過飯店的說法讓她們無法接受，「他們說男子是隔壁房間的，但是這上面顯示房間內是有人的，那個男子還是刷卡進來」。

飯店工作人員表示，當晚因為房卡寫錯，所以做的房卡也做錯了，「本來應該是寫22號，結果服務生沒注意做錯了，照著23號做了房卡」。柏女要求飯店賠償2人一共人民幣8,000元（約台幣3萬多元）並公開道歉，但是被拒絕對方只願意提供人民幣1,000元（約台幣4千多元）賠償，讓她感到受辱。

飯店則回覆，已經提供柏女人民幣3,000元（約台幣1萬多元）作為賠償，還贈送2套化妝用品，當晚住宿費也已經減免，對於客人所造成的驚嚇，他們已盡最大誠意補償。不過柏女仍然不接受並正式報案，目前警方已介入調查。

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