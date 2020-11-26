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推廣國產履歷大豆　嘉義大學薄鹽醬油百分百純豆釀造

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▲國產履歷大豆最優質 嘉大薄鹽醬油再晉級。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉義大學推廣國產履歷大豆，推出一系列產品。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應現代人追求健康、養生及食安等不同需求，嘉義大學推出薄鹽醬油，商品發表會由校長艾群主持，行政院農業委員會農糧署姚志旺副署長及嘉農食品生技廠陳柏綸董事長等貴賓與會。

▲國產履歷大豆最優質 嘉大薄鹽醬油再晉級。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大艾群校長(左3) 、行政院農業委員會農糧署姚志旺副署長(中)及與會貴賓合影。（圖／嘉義大學提供）

艾群表示，嘉大醬油向來廣受民眾喜愛遠近馳名，也是每年校慶之際各地校友回娘家必添購的熱門商品，發表再晉級新商品「嘉大薄鹽醬油」，製作原料由行政院農業委員會農糧署南區分署輔導在地農民契作國產大豆與小麥製造，秉持百分百純豆釀造180天以上，鹽度約12%，不含焦糖、防腐劑與人甘味劑等人工添加物，以100%國產非基改大豆與國產小麥製成，顆粒飽滿，提供消費者食用安心又健康。

▲國產履歷大豆最優質 嘉大薄鹽醬油再晉級。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉義大學校長艾群。（圖／嘉義大學提供）

黃豆含有35.6％的蛋白質，是優質蛋白質攝取來源，與一般動物性蛋白質最大的差異在於零膽固醇、富含纖維與醣類，且鉀含量較高，有「田中之肉」之稱，其必需胺基酸含量均衡，是學童成長發育與年長者攝取蛋白質營養元素最佳來源，亦是人體細胞膜與大腦神經組織的重要成分，整顆大豆的膳食纖維食用，能促進腸道蠕動增進健康。國內在地生產具產銷履歷之熟黃豆，可提供各級學校多樣化菜色料理，以及學童安心且安全的植物性蛋白質新選擇。

▲國產履歷大豆最優質 嘉大薄鹽醬油再晉級。（圖／嘉義大學提供）

▲行政院農業委員會農糧署姚志旺副署長致詞。（圖／嘉義大學提供）

姚志旺表示，目前市面生產的醬油或大豆很多來自國外進口，農糧署積極輔導臺灣農民契作，從生產開始，到機械化採收具有產銷履歷的大豆。感謝嘉大合作社與嘉農農產加工生產合作社合力推廣國產履歷大豆，讓更多消費者或國小學童食用到臺灣在地生產製造的豆製產品。

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