嘉大設立術科考照訓練場　無人機專業飛手證照化　

▲ 嘉大成立首座固定式遙控無人機術科考照及訓練場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為因應目前遙控無人機術科考照需求，在行政院農委會及經濟部水利署第五河川局協助下，於嘉義市軍輝橋西側河川地成立雲嘉南地區首座以混凝土建置的固定式遙控無人機術科考照場。8月31日上午舉行「嘉義大學搖控無人機術科考照及訓練場」啓用典禮，立法院王美惠立法委員、行政院農業委員會陳駿季副主任委員、嘉義市黃敏惠市長及第五河川局許錫鑫副局長等貴賓蒞臨，現場並安排植保機任務飛行演練、無人機表演及無人機術科考照介紹等，為我國遙控無人機管理取得專業化證照制度又增添一個新選擇。

▲首座固定式遙控無人機術科考照及訓練場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

臺灣農村人口邁入高齡化，為解決長期缺工問題，無人植保機噴灑的耕作方式已成為農村新趨勢。嘉大2018年開始陸續開設農用無人機導論、無人機的操控與應用及無人機空拍技術於水環境應用等課程，2019年承辦農業藥物毒物試驗所農藥代噴人才訓練課程，針對空中專業施作類型，開設共同科目與專業空中施作(無人載具)科目之訓練班，輔導業者取得農業藥物毒物試驗所之農藥代噴證書，去年即已開設民航局無人機學科與術科訓練課程，輔導學員了解民航法遙控無人機專章規範，讓結業之學員具備學科專業知識及操作技術，取得民航局操作證。未來將規劃航拍影像後製處理及航拍影像數據分析等課程，培育無人機相關專業人才。

▲ 嘉大校長艾群致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大艾群校長表示，2018年嘉大成立智慧農業研究中心，針對無人植保機農藥噴灑規劃一條龍輔導與考照措施，考量每次以鋪設帆布方式建置無人機術科考照場耗時又耗費，感謝經濟部水利署第五河川局商借嘉義市軍輝橋西側河川地，以及行政院農業委員會經費補助，建置四個區塊作為不同等級無人直升機與多旋翼飛行器術科測驗場地，下個月(9月)起將承辦民航局考照作業。

行政院農業委員會陳駿季副主任委員表示，無人機產業在科技進步的推動下，各方面應用已相當成熟，在農業應用更加廣泛，尤其當農作物遇到天然災害，可作為第一時間證據保全，快速協助農民復耕，以及當病蟲害發生時，無人植保機可大面積進行精準施藥，降低病蟲害擴散。未來農業委員會將與民航局作系統整合，並延長農民申請期限，共同推動無人機產業發展。

黃敏惠提到，感謝農業委員會及第五河川局的協助，智慧農業才得以推廣，農業有多重要，嘉大就有多重要。今日嘉大在這個場域成立搖控無人機考照場，即可提供訓練也可以進行考照，將該場域用得廣、用得遠、用得深、用的有意義及有價值，守護國人的健康與糧食安全，絕對是相當重要的。

立法委員王美惠表示，無人機未來可以協助青農返鄉務農，減少農事負擔，有助於農業經濟發展，同時感謝第五河川局在嘉義市民的休閒運動發展及青農無人機培訓場域作妥適的支持與規劃。