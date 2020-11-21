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新南向產學合作有成　嘉大獲贈百萬木工機

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▲▼ 嘉大推動新南向產學合作有成 企業捐贈百萬木工機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大艾群校長(中)、椿昇木業股份有限公司陳彥宏董事長(右)及恩德科技股份有限公司黃逸嫻總經理(左)共同啓動CNC電腦花鉋機。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學木質材料與設計學系所培育之學生表現深獲業界好評，越南家具大廠宏森木業集團、椿昇木業股份有限公司及財團法人海外臺灣木業教育金會共同出資180萬元，向恩德科技股份有限公司購買CNC電腦花鉋機贈予該學系，並由嘉大艾群校長、農學院林翰謙院長、椿昇木業股份有限公司陳彥宏董事長及恩德科技股份有限公司黃逸嫻總經理等貴賓共同參與啓動儀式，由校長艾群致贈感謝狀予捐贈公司。

▲▼ 嘉大推動新南向產學合作有成 企業捐贈百萬木工機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大艾群校長(左)致贈感謝狀予椿昇木業股份有限公司陳彥宏董事長(右)。（圖／記者翁伊森翻攝）

木質材料與設計學系蘇文清教授自民國100年起開始推動新南向學海築夢計畫，9年來與越南臺商家具產業合作密切，每年遴選10至15位學生，利用暑假及畢業前半年前往越南家具廠進行為期2至3個月的職場體驗實習與就業媒合實習，歷經多年的努力，部分學生在畢業後也陸續投入越南家具產業，發揮所學專業，其從業表現廣受企業界讚揚。

▲▼ 嘉大推動新南向產學合作有成 企業捐贈百萬木工機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲椿昇木業股份有限公司陳彥宏董事長致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

艾群表示，感謝業界對嘉大的肯定，捐贈木工機予該學系，讓學生在校學習可以與時俱進，強化產學間之鏈結。現今科技進步快速，為迎接工業4.0時代的來臨，傳統家具產業的設計、生產到製作應積極改革與精進，採用數值化加工技術是必然趨勢，透過企業所捐贈CNC電腦花鉋機，強化學生學習木材數值化高科技加工技術，提升專業競爭力，培育未來產業4.0所需人才。

▲▼ 嘉大推動新南向產學合作有成 企業捐贈百萬木工機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大師生與捐贈企業貴賓合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

蘇教授表示，CNC電腦花鉋機應用於木質材料量化製造成型加工，適用於多樣少量之產品開發，加工型態富於彈性，加工精準且安全，在家具生產現場扮演重要角色，面對家具產業技術工人缺乏，能增添該項木工機對學校教學及學生學習可謂如虎添翼。

▲▼ 嘉大推動新南向產學合作有成 企業捐贈百萬木工機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ CNC電腦花鉋機現場自動化製作組合式木椅。（圖／記者翁伊森翻攝）

捐贈廠商之一的宏森木業集團目前在越南擁有4間工廠，產能在產業界位居前百大，近年來面臨臺幹管理人才嚴重斷層問題，極需臺灣優秀專業人才投入該項產業協助管理工廠，希望未來能繼續與嘉大合作，共同培育家具產業專業技術人才，讓臺灣家具產業可以持續在越南發光發熱邁向國際。

▲▼ 嘉大推動新南向產學合作有成 企業捐贈百萬木工機 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大木質材料與設計學系學生討論CNC電腦花鉋機製作技術。（圖／記者翁伊森翻攝）

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